Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американская игровая площадка Roblox, которую ранее в среду запретили в России, популярна у педофилов, сообщили в Роскомнадзоре.

"Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь", — рассказали там.

Все это происходит в так называемых комнатах и локациях в игре, где пользователи, среди прочего, могут совершать виртуальные теракты, инсценировать нападения на школу, принимать участие в азартных играх.

Roblox — это онлайн-площадка, где создавать игры могут сами пользователи.

В среду РКН заблокировал Roblox в России из-за массового и неоднократного распространения материалов экстремистского содержания.