https://ria.ru/20251203/roblox-2059582305.html
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox - РИА Новости, 03.12.2025
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox
Американская игровая площадка Roblox, которую ранее в среду запретили в России, популярна у педофилов, сообщили в Роскомнадзоре. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:58:00+03:00
2025-12-03T17:58:00+03:00
2025-12-03T18:15:00+03:00
россия
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
видеоигры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059466330_0:146:2730:1681_1920x0_80_0_0_1cf23c89133d370f450b8b2449c9a2da.jpg
https://ria.ru/20251119/roblox-2055941148.html
https://ria.ru/20251107/tekhas-2053321331.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059466330_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_13684a5f01b604f95fac03a38c24513a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, видеоигры
Россия, США, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, видеоигры
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox
Роскомнадзор: заблокированная в России игра Roblox популярна у педофилов
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американская игровая площадка Roblox, которую ранее в среду запретили в России, популярна у педофилов, сообщили в Роскомнадзоре.
"Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь", — рассказали там.
Все это происходит в так называемых комнатах и локациях в игре, где пользователи, среди прочего, могут совершать виртуальные теракты, инсценировать нападения на школу, принимать участие в азартных играх.
Roblox — это онлайн-площадка, где создавать игры могут сами пользователи.
В среду РКН
заблокировал Roblox в России
из-за массового и неоднократного распространения материалов экстремистского содержания.
В конце ноября Роскомнадзор сообщил, что не раз направлял администрации платформы уведомления с требованием удалить запрещенный контент, негативно влияющий на духовно-нравственное развитие детей. Мониторинг неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации игровой площадки обеспечить полную безопасность.