Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 03.12.2025 (обновлено: 18:15 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/roblox-2059582305.html
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox - РИА Новости, 03.12.2025
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox
Американская игровая площадка Roblox, которую ранее в среду запретили в России, популярна у педофилов, сообщили в Роскомнадзоре. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:58:00+03:00
2025-12-03T18:15:00+03:00
россия
сша
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
видеоигры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059466330_0:146:2730:1681_1920x0_80_0_0_1cf23c89133d370f450b8b2449c9a2da.jpg
https://ria.ru/20251119/roblox-2055941148.html
https://ria.ru/20251107/tekhas-2053321331.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059466330_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_13684a5f01b604f95fac03a38c24513a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, видеоигры
Россия, США, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, видеоигры
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox

Роскомнадзор: заблокированная в России игра Roblox популярна у педофилов

© AP Photo / Leon KeithСтартовая страница игровой площадки Roblox
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Leon Keith
Стартовая страница игровой площадки Roblox. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американская игровая площадка Roblox, которую ранее в среду запретили в России, популярна у педофилов, сообщили в Роскомнадзоре.
"Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь", — рассказали там.
Ребенок играет на платформе Roblox - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме рассказали о рисках общения на игровой площадке Roblox
19 ноября, 10:45
Все это происходит в так называемых комнатах и локациях в игре, где пользователи, среди прочего, могут совершать виртуальные теракты, инсценировать нападения на школу, принимать участие в азартных играх.

Roblox — это онлайн-площадка, где создавать игры могут сами пользователи.

В среду РКН заблокировал Roblox в России из-за массового и неоднократного распространения материалов экстремистского содержания.
В конце ноября Роскомнадзор сообщил, что не раз направлял администрации платформы уведомления с требованием удалить запрещенный контент, негативно влияющий на духовно-нравственное развитие детей. Мониторинг неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации игровой площадки обеспечить полную безопасность.
Логотип Roblox - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей
7 ноября, 01:52
 
РоссияСШАФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Обществовидеоигры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала