В России заблокировали Roblox
В России заблокировали игровую площадку Roblox из-за распространения материалов с оправданием терроризма, говорится в заявлении РКН. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:18:00+03:00
2025-12-03T17:18:00+03:00
2025-12-03T18:17:00+03:00
россия
2025
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
В России заблокировали игровую площадку Roblox из-за распространения материалов с оправданием терроризма, говорится в заявлении
РКН.
"Роскомнадзор
ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*", — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что площадка Roblox популярна у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь.
"Дети подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию. <...> Случаи подобного противоправного поведения уже давно носят не единичный характер как в США, так и в России
", —рассказали в РКН.
Сегодня днем россияне сообщили о сбоях в работе игровой платформы. По данным сервиса Downdetector, за сутки поступило более 12,5 тысячи жалоб.
Roblox — это онлайн-площадка, где пользователи могут создавать свои игры и быть участниками чужих.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что не раз направлял администрации Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей. Мониторинг неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации игровой площадки обеспечить полную безопасность.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.