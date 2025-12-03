В России заблокировали Roblox

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В России заблокировали игровую площадку Roblox из-за распространения материалов с оправданием терроризма, говорится в В России заблокировали игровую площадку Roblox из-за распространения материалов с оправданием терроризма, говорится в заявлении РКН.

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*", — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что площадка Roblox популярна у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь.

"Дети подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию. <...> Случаи подобного противоправного поведения уже давно носят не единичный характер как в США, так и в России ", —рассказали в РКН.

Сегодня днем россияне сообщили о сбоях в работе игровой платформы. По данным сервиса Downdetector, за сутки поступило более 12,5 тысячи жалоб.

Roblox — это онлайн-площадка, где пользователи могут создавать свои игры и быть участниками чужих.

В конце ноября Роскомнадзор заявил, что не раз направлял администрации Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей. Мониторинг неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации игровой площадки обеспечить полную безопасность.