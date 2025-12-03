Неважно, как будет закупаться оружие для Украины, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя планы Еврокомиссии по использованию замороженных суверенных активов России на финансирование Киева, заявил, что ему не важно, как будет закупаться оружие для Киева, главное, чтобы оно поставлялось.
РФ неоднократно называла заморозку ее активов на Западе воровством.
"Важно, чтобы поставки оружия и вся остальная поддержка продолжались… Я не буду вдаваться в подробности, потому что это зависит от ЕС. И я знаю, что Европейский союз прилагает все усилия для решения этой проблемы", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать планы Еврокомиссии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.