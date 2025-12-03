Неважно, как будет закупаться оружие для Украины, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя планы Еврокомиссии по использованию замороженных суверенных активов России на финансирование Киева, заявил, что ему не важно, как будет закупаться оружие для Киева, главное, чтобы оно поставлялось.