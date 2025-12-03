Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ продолжает переводить экспортные услуги в онлайн - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rets-2059429979.html
РЭЦ продолжает переводить экспортные услуги в онлайн
РЭЦ продолжает переводить экспортные услуги в онлайн - РИА Новости, 03.12.2025
РЭЦ продолжает переводить экспортные услуги в онлайн
РЭЦ продолжает переводить экспортные услуги в онлайн, ускоряя выход бизнеса на мировые рынки, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:11:00+03:00
2025-12-03T10:11:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ продолжает переводить экспортные услуги в онлайн

РЭЦ ускоряет выход бизнеса на мировые рынки с помощью перевода услуг в онлайн

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. РЭЦ продолжает переводить экспортные услуги в онлайн, ускоряя выход бизнеса на мировые рынки, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Российский экспортный центр последовательно строит единую цифровую экосистему на платформе "Мой экспорт", которая позволит российским предпринимателям из любого региона получать всю необходимую поддержку для экспорта максимально быстро, прозрачно и эффективно. Так, РЭЦ совместно с субъектами Российской Федерации активно трансформирует систему поддержки внешнеторговой деятельности через внедрение Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Этот проект призван перевести ключевые сервисы в электронный формат", - сказано в сообщении.
Цифровизация помогает снижать трудозатраты и увеличивать скорость получения госуслуг. Преимущества перехода "в цифру" очевидны для всех: это упрощение процедур, повышение доступности сервисов 24/7 и, как следствие, рост эффективности взаимодействия с государством. Реализуя поручения Протокола заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", РЭЦ последовательно работает над созданием единой цифровой экосистемы.
Ключевым инструментом для реализации Цифрового стандарта стала уже разработанная РЭЦ инфраструктура - компоненты информационной системы "Одно окно" (платформа "Мой экспорт") в сфере внешнеторговой деятельности. Она позволяет провайдерам услуг - региональным центрам поддержки экспорта и другим организациям – переводить в электронный вид любые сервисы без дополнительных финансовых и ресурсных затрат, существенно упрощая и ускоряя процесс.
Перевод услуг в электронный вид в рамках Цифрового стандарта осуществляется поэтапно. С 1 октября 2025 года пользователи платформы "Мой экспорт" уже получили доступ к оцифрованным услугам Кировской области. С 1 ноября 2025 года цифровые услуги стали доступны еще в семи субъектах Российской Федерации, предлагая бизнесу новые возможности: Владимирская и Курская область, Адыгея, Севастополь, Томская, Тюменская и Ярославская области.
Работа по цифровизации продолжается. В настоящее время РЭЦ проводит организационные и технологические мероприятия по переводу в электронный вид услуг еще ряда субъектов РФ в рамках третьей очереди. В нее вошли Ленинградская область, Москва, Коми, Приморский и Камчатский края, Хакасия.
"Внедрение Цифрового стандарта и перевод в электронный вид услуг - это масштабный проект, который не ограничивается текущим годом. В наших планах на ближайшие годы - обеспечить возможность и предоставить инфраструктуру для цифровизации услуг в сфере внешнеторговой деятельности во всех субъектах Российской Федерации", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Владимир Смирнов, его слова приводятся в сообщении.
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала