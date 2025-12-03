МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. РЭЦ продолжает переводить экспортные услуги в онлайн, ускоряя выход бизнеса на мировые рынки, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).

"Российский экспортный центр последовательно строит единую цифровую экосистему на платформе "Мой экспорт", которая позволит российским предпринимателям из любого региона получать всю необходимую поддержку для экспорта максимально быстро, прозрачно и эффективно. Так, РЭЦ совместно с субъектами Российской Федерации активно трансформирует систему поддержки внешнеторговой деятельности через внедрение Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Этот проект призван перевести ключевые сервисы в электронный формат", - сказано в сообщении.

Цифровизация помогает снижать трудозатраты и увеличивать скорость получения госуслуг. Преимущества перехода "в цифру" очевидны для всех: это упрощение процедур, повышение доступности сервисов 24/7 и, как следствие, рост эффективности взаимодействия с государством. Реализуя поручения Протокола заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", РЭЦ последовательно работает над созданием единой цифровой экосистемы.

Ключевым инструментом для реализации Цифрового стандарта стала уже разработанная РЭЦ инфраструктура - компоненты информационной системы "Одно окно" (платформа "Мой экспорт") в сфере внешнеторговой деятельности. Она позволяет провайдерам услуг - региональным центрам поддержки экспорта и другим организациям – переводить в электронный вид любые сервисы без дополнительных финансовых и ресурсных затрат, существенно упрощая и ускоряя процесс.

Перевод услуг в электронный вид в рамках Цифрового стандарта осуществляется поэтапно. С 1 октября 2025 года пользователи платформы "Мой экспорт" уже получили доступ к оцифрованным услугам Кировской области. С 1 ноября 2025 года цифровые услуги стали доступны еще в семи субъектах Российской Федерации, предлагая бизнесу новые возможности: Владимирская и Курская область, Адыгея, Севастополь, Томская, Тюменская и Ярославская области.

Работа по цифровизации продолжается. В настоящее время РЭЦ проводит организационные и технологические мероприятия по переводу в электронный вид услуг еще ряда субъектов РФ в рамках третьей очереди. В нее вошли Ленинградская область, Москва, Коми, Приморский и Камчатский края, Хакасия.