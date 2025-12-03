Центральную больницу в Семикаракорске отремонтируют до конца 2027 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт центральной районной больницы в Семикаракорске Ростовской области стоимостью 976 миллионов рублей планируется завершить в 2027 году, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В среду на приеме граждан полпредом РФ в ЮФО Владимиром Устиновым к нему обратился житель региона по вопросу ремонта и оснащения больницы в Семикаракорске. Здания больницы были построены в 1984 году, их износ 59%. Прикрепленное население - 47,2 тысячи человек.

По данным Слюсаря, в 2024 году был выполнен первый этап работ по капремонту, однако потом возникли проблемы с подрядчиком. В текущем году был заключен новый контракт на 976 миллионов рублей.

"Срок реализации два года - 2026 и 2027 годы", - сказал губернатор, добавив, что прием граждан в больнице не прекращается.