Центральную больницу в Семикаракорске отремонтируют до конца 2027 года
Ростовская область
Ростовская область
 
18:01 03.12.2025
Центральную больницу в Семикаракорске отремонтируют до конца 2027 года
Центральную больницу в Семикаракорске отремонтируют до конца 2027 года
Капитальный ремонт центральной районной больницы в Семикаракорске Ростовской области стоимостью 976 миллионов рублей планируется завершить в 2027 году, сообщил... РИА Новости, 03.12.2025
ростовская область, россия, юрий слюсарь , владимир устинов
Центральную больницу в Семикаракорске отремонтируют до конца 2027 года

Слюсарь: капитальный ремонт больницы в Семикаракорске завершится в 2027 году

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Капитальный ремонт центральной районной больницы в Семикаракорске Ростовской области стоимостью 976 миллионов рублей планируется завершить в 2027 году, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В среду на приеме граждан полпредом РФ в ЮФО Владимиром Устиновым к нему обратился житель региона по вопросу ремонта и оснащения больницы в Семикаракорске. Здания больницы были построены в 1984 году, их износ 59%. Прикрепленное население - 47,2 тысячи человек.
По данным Слюсаря, в 2024 году был выполнен первый этап работ по капремонту, однако потом возникли проблемы с подрядчиком. В текущем году был заключен новый контракт на 976 миллионов рублей.
"Срок реализации два года - 2026 и 2027 годы", - сказал губернатор, добавив, что прием граждан в больнице не прекращается.
В рамках контракта будут выполнены работы по капитальному ремонту зданий стационара, детского отделения, переходной галереи, в том числе внутриплощадочных инженерных сетей электроснабжения, освещения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также наружных сетей кислородоснабжения.
Ростовская область, Россия, Юрий Слюсарь, Владимир Устинов
 
 
