Ситуация с мобилизацией может привести к обвалу фронта, признали в Раде

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В украинской Раде признались, что тяжелая ситуация с мобилизацией и большим количеством дезертиров может привести к обвалу фронта для Украины, которая и так терпит поражение на всех его участках.
"(В вопросе – ред.) мобилизации и самовольно оставившим части – провал. И этот провал обусловлен решениями властей поместить людей в тюрьму, а не в армию. Это большая проблема. И эта тенденция может привести к остановке пополнения армии, и вот тогда мы можем перейти уже на этап возможного обвала фронта", - написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он также назвал ситуацию на фронте критической.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.