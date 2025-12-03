Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с мобилизацией может привести к обвалу фронта, признали в Раде - РИА Новости, 03.12.2025
11:36 03.12.2025
Ситуация с мобилизацией может привести к обвалу фронта, признали в Раде
Ситуация с мобилизацией может привести к обвалу фронта, признали в Раде
2025-12-03T11:36:00+03:00
2025-12-03T11:36:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
алексей гончаренко
верховная рада украины
евросоюз
вооруженные силы украины
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Ситуация с мобилизацией может привести к обвалу фронта, признали в Раде

Депутат Рады Гончаренко: ситуация с мобилизацией может привести к обвалу фронта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В украинской Раде признались, что тяжелая ситуация с мобилизацией и большим количеством дезертиров может привести к обвалу фронта для Украины, которая и так терпит поражение на всех его участках.
"(В вопросе – ред.) мобилизации и самовольно оставившим части – провал. И этот провал обусловлен решениями властей поместить людей в тюрьму, а не в армию. Это большая проблема. И эта тенденция может привести к остановке пополнения армии, и вот тогда мы можем перейти уже на этап возможного обвала фронта", - написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он также назвал ситуацию на фронте критической.
Депутат посетовал на США и ЕС, которые ограничили помощь Украине. "Наши союзники (США и ЕС) деньги давать не хотят... Большая часть нашего бюджета поступает оттуда... Следующий год еще возможно будет какая-то минимальная помощь, а дальше – будет все меньше и меньше", - подытожил парламентарий.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
В Раде рассказали о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров
15 ноября, 14:29
 
