В Москве на станции "Новопеределкино" МЦД-4 погиб рабочий
19:21 03.12.2025 (обновлено: 21:11 03.12.2025)
В Москве на станции "Новопеределкино" МЦД-4 погиб рабочий
В Москве на станции "Новопеределкино" МЦД-4 погиб рабочий - РИА Новости, 03.12.2025
В Москве на станции "Новопеределкино" МЦД-4 погиб рабочий
Рабочий погиб от удара электрическим током на станции "Новопеределкино" Киевского направления Московской железной дороги (МЦД-4), рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2025
Новости
В Москве на станции "Новопеределкино" МЦД-4 погиб рабочий

РИА Новости: рабочий погиб при ударе током на станции "Новопеределкино" МЦД-4

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рабочий погиб от удара электрическим током на станции "Новопеределкино" Киевского направления Московской железной дороги (МЦД-4), рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На станции "Новопеределкино" МЦД-4 в результате поражения электрическим током погиб рабочий", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что погибший находится под вагоном поезда. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность погибшего и обстоятельства инцидента выясняются.
В московском метро мужчина погиб, упав под поезд
22 апреля, 13:04
