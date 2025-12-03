В Москве на станции "Новопеределкино" МЦД-4 погиб рабочий

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рабочий погиб от удара электрическим током на станции "Новопеределкино" Киевского направления Московской железной дороги (МЦД-4), рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На станции "Новопеределкино" МЦД-4 в результате поражения электрическим током погиб рабочий", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибший находится под вагоном поезда. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность погибшего и обстоятельства инцидента выясняются.