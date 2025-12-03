https://ria.ru/20251203/rabochij-2059634289.html
В Москве на станции "Новопеределкино" МЦД-4 погиб рабочий
В Москве на станции "Новопеределкино" МЦД-4 погиб рабочий
Рабочий погиб от удара электрическим током на станции "Новопеределкино" Киевского направления Московской железной дороги (МЦД-4), рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:21:00+03:00
2025-12-03T19:21:00+03:00
2025-12-03T21:11:00+03:00
происшествия
москва
московские центральные диаметры (мцд)
