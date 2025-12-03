Рейтинг@Mail.ru
Путин дает интервью телеканалу India Today - РИА Новости, 03.12.2025
20:51 03.12.2025 (обновлено: 21:19 03.12.2025)
Путин дает интервью телеканалу India Today
Президент России Владимир Путин в данный момент дает интервью индийскому India Today, сообщил в среду сам телеканал. РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в данный момент дает интервью индийскому India Today, сообщил в среду сам телеканал.
"Это важнейший мировой эксклюзив... и в данный момент это интервью идет в Кремле", - заявила в среду телеведущая телеканала в прямом эфире.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
