https://ria.ru/20251203/putin-2059631187.html
Путин дает интервью телеканалу India Today
Путин дает интервью телеканалу India Today - РИА Новости, 03.12.2025
Путин дает интервью телеканалу India Today
Президент России Владимир Путин в данный момент дает интервью индийскому India Today, сообщил в среду сам телеканал. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T20:51:00+03:00
2025-12-03T20:51:00+03:00
2025-12-03T21:19:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_0:80:3029:1785_1920x0_80_0_0_f023d67f5bae4ee25b9c41b7f34f12fb.jpg
https://ria.ru/20251203/indiya-2059544588.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044473704_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_189b15a2bd7d7336ad1408153774c5d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, владимир путин, политика
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Политика
Путин дает интервью телеканалу India Today
Путин дает интервью индийскому телеканалу India Today в Кремле