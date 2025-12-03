Путин расскажет Моди о встрече с волонтером из Индии на форуме "Мы вместе"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во время поездки в Индию расскажет премьер-министру Нарендре Моди о встрече с индийским волонтером на форуме "Мы вместе".
Глава государства в среду посетил форум "Мы вместе" и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. В их числе был основатель Альянса молодежи БРИКС Мадиш Марикх из Индии. Он рассказал о работе альянса, взаимодействии с российским посольством, о подготовке к открытию российского культурного центра в родном штате Моди.
Песков назвал народ Индии исторически дружественным для России
2 декабря, 13:31
Путин назвал работу собеседника очень важной, пояснив, что он вносит серьезный вклад в развитие межгосударственных связей.
"Если позволите, я на этой неделе тоже внесу свой вклад в эту нашу совместную работу по укреплению российско-индийских связей. И обязательно премьеру передам о нашей встрече сегодня", - сказал Путин.
Путин 4 декабря направится в Индию с двухдневным визитом.