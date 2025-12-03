Рейтинг@Mail.ru
Путин расскажет Моди о встрече с волонтером из Индии на форуме "Мы вместе"
17:52 03.12.2025
Путин расскажет Моди о встрече с волонтером из Индии на форуме "Мы вместе"
Путин расскажет Моди о встрече с волонтером из Индии на форуме "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во время поездки в Индию расскажет премьер-министру Нарендре Моди о встрече с индийским волонтером на форуме "Мы... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
брикс
индия
россия
в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, брикс
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС
Путин расскажет Моди о встрече с волонтером из Индии на форуме "Мы вместе"

Путин во время визита в Индию расскажет Моди о встрече с волонтером Марикхом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во время поездки в Индию расскажет премьер-министру Нарендре Моди о встрече с индийским волонтером на форуме "Мы вместе".
Глава государства в среду посетил форум "Мы вместе" и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. В их числе был основатель Альянса молодежи БРИКС Мадиш Марикх из Индии. Он рассказал о работе альянса, взаимодействии с российским посольством, о подготовке к открытию российского культурного центра в родном штате Моди.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Песков назвал народ Индии исторически дружественным для России
2 декабря, 13:31
Путин назвал работу собеседника очень важной, пояснив, что он вносит серьезный вклад в развитие межгосударственных связей.
"Если позволите, я на этой неделе тоже внесу свой вклад в эту нашу совместную работу по укреплению российско-индийских связей. И обязательно премьеру передам о нашей встрече сегодня", - сказал Путин.
Путин 4 декабря направится в Индию с двухдневным визитом.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Москва и Нью-Дели изучают возможности увеличения импорта из Индии в Россию
2 декабря, 12:02
 
