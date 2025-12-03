Путин расскажет Моди о встрече с волонтером из Индии на форуме "Мы вместе"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во время поездки в Индию расскажет премьер-министру Нарендре Моди о встрече с индийским волонтером на форуме "Мы вместе".

"Если позволите, я на этой неделе тоже внесу свой вклад в эту нашу совместную работу по укреплению российско-индийских связей. И обязательно премьеру передам о нашей встрече сегодня", - сказал Путин.