В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой

Российский лидер также добавил, что если Европа вдруг начнет войну с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.