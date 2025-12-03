https://ria.ru/20251203/putin-2059560417.html
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой - РИА Новости, 03.12.2025
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой
В НАТО считают, что российская армия не сможет победить альянс военным путем, об этом изданию Telegraf.ua заявил высокопоставленный представитель альянса на... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:43:00+03:00
2025-12-03T16:43:00+03:00
2025-12-03T16:53:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059541684.html
https://ria.ru/20251203/peregovory-2059394345.html
россия
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, европа, нато
В мире, Россия, Москва, Европа, НАТО
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой
В НАТО после слов Путина заявили, что Россия якобы не сможет победить Европу
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В НАТО считают, что российская армия не сможет победить альянс военным путем, об этом изданию Telegraf.ua заявил высокопоставленный представитель альянса на условиях анонимности.
"НАТО
чрезвычайно едина и консолидирована в приверженности защите союзников", - считает он.
По словам представителя альянса, у России
якобы нет достаточного количества войск или возможностей, чтобы победить НАТО в военном смысле.
Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой
, но если она начнет, то Москва
готова к этому прямо сейчас.
Российский лидер также добавил, что если Европа вдруг начнет войну с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.