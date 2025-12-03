Рейтинг@Mail.ru
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой
16:43 03.12.2025 (обновлено: 16:53 03.12.2025)
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой
в мире, россия, москва, европа, нато
В мире, Россия, Москва, Европа, НАТО
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В НАТО считают, что российская армия не сможет победить альянс военным путем, об этом изданию Telegraf.ua заявил высокопоставленный представитель альянса на условиях анонимности.
"НАТО чрезвычайно едина и консолидирована в приверженности защите союзников", - считает он.
По словам представителя альянса, у России якобы нет достаточного количества войск или возможностей, чтобы победить НАТО в военном смысле.
Во вторник Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
Российский лидер также добавил, что если Европа вдруг начнет войну с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В миреРоссияМоскваЕвропаНАТО
 
 
