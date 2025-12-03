Путин поблагодарил сестер милосердия

Президент РФ Владимир Путин и Анна Плужникова (восьмая слева), получившая награду в номинации "Волонтер года", на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, которые на добровольной основе помогают людям на Донбассе, в приграничье и других регионах России.

Глава государства в среду посетил форум "Мы вместе" и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. В ходе встречи директор АНО ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров рассказал Путину о работе сестер милосердия, которые на добровольной основе помогают людям в больницах и госпиталях.

По словам Зарова, сегодня около трех тысяч сестер милосердия оказывают помощь на Донбассе , в Курске и других регионах РФ

"Так же, как и в предыдущие века импульсом для возрождения сестричества были военные действия, сложные времена", - сказал Заров.

Он передал Путину, что сестры милосердия любят его и молятся за него.