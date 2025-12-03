Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил сестер милосердия - РИА Новости, 03.12.2025
16:04 03.12.2025
Путин поблагодарил сестер милосердия
Путин поблагодарил сестер милосердия
Президент РФ Владимир Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, которые на добровольной основе помогают людям на Донбассе, в приграничье и других... РИА Новости, 03.12.2025
общество
россия
донбасс
курск
владимир путин
общество, россия, донбасс, курск, владимир путин
Общество, Россия, Донбасс, Курск, Владимир Путин
Путин поблагодарил сестер милосердия, которые работают в Донбассе и приграничье

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, которые на добровольной основе помогают людям на Донбассе, в приграничье и других регионах России.
Глава государства в среду посетил форум "Мы вместе" и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. В ходе встречи директор АНО ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров рассказал Путину о работе сестер милосердия, которые на добровольной основе помогают людям в больницах и госпиталях.
По словам Зарова, сегодня около трех тысяч сестер милосердия оказывают помощь на Донбассе, в Курске и других регионах РФ.
"Так же, как и в предыдущие века импульсом для возрождения сестричества были военные действия, сложные времена", - сказал Заров.
Он передал Путину, что сестры милосердия любят его и молятся за него.
"И вы передавайте самые лучшие пожелания, слова искренней благодарности", - ответил Путин.
ОбществоРоссияДонбассКурскВладимир Путин
 
 
