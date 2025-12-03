https://ria.ru/20251203/putin-2059544287.html
Путин поблагодарил сестер милосердия
Путин поблагодарил сестер милосердия - РИА Новости, 03.12.2025
Путин поблагодарил сестер милосердия
Президент РФ Владимир Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, которые на добровольной основе помогают людям на Донбассе, в приграничье и других... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:04:00+03:00
2025-12-03T16:04:00+03:00
2025-12-03T16:04:00+03:00
общество
россия
донбасс
курск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059538685_0:63:3180:1851_1920x0_80_0_0_4c95e7290feb8a794432f125d03fcdd8.jpg
https://ria.ru/20251007/den-2046778574.html
https://ria.ru/20250306/putin--2003493513.html
россия
донбасс
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059538685_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_708bf56e5ccfe166585189922b1d4894.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донбасс, курск, владимир путин
Общество, Россия, Донбасс, Курск, Владимир Путин
Путин поблагодарил сестер милосердия
Путин поблагодарил сестер милосердия, которые работают в Донбассе и приграничье
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин передал слова благодарности сестрам милосердия, которые на добровольной основе помогают людям на Донбассе, в приграничье и других регионах России.
Глава государства в среду посетил форум "Мы вместе" и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. В ходе встречи директор АНО ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров рассказал Путину
о работе сестер милосердия, которые на добровольной основе помогают людям в больницах и госпиталях.
По словам Зарова, сегодня около трех тысяч сестер милосердия оказывают помощь на Донбассе
, в Курске
и других регионах РФ
.
"Так же, как и в предыдущие века импульсом для возрождения сестричества были военные действия, сложные времена", - сказал Заров.
Он передал Путину, что сестры милосердия любят его и молятся за него.
"И вы передавайте самые лучшие пожелания, слова искренней благодарности", - ответил Путин.