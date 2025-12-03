Рейтинг@Mail.ru
Путина попросили поддержать новые регионы в развитии паллиативной помощи
15:58 03.12.2025 (обновлено: 16:54 03.12.2025)
Путина попросили поддержать новые регионы в развитии паллиативной помощи
Путина попросили поддержать новые регионы в развитии паллиативной помощи - РИА Новости, 03.12.2025
Путина попросили поддержать новые регионы в развитии паллиативной помощи
Директор АНО ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров предложил президенту РФ Владимиру Путину создать особую программу развития паллиативной помощи в новых регионах РИА Новости, 03.12.2025
россия, владимир путин, общество, "мы вместе" (премия)
Россия, Владимир Путин, Общество, "Мы вместе" (премия)
Путина попросили поддержать новые регионы в развитии паллиативной помощи

Путина попросили создать программу развития паллиативной помощи в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. 3 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Директор АНО ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров предложил президенту РФ Владимиру Путину создать особую программу развития паллиативной помощи в новых регионах РФ.
Глава государства в среду посетил форум "Мы вместе" и пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии. В ходе встречи Заров сообщил Путину, что новым регионам нужна поддержка в развитии паллиативной помощи, поскольку до их воссоединения с Россией украинские власти не занимались этим вопросом.
«
"Нам нужна особая программа для этих регионов по развитию паллиативной помощи", - сказал Заров.
Это замечательный пример для всей страны. Путин о работе волонтеров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Более 600 тысяч волонтеров помогают бойцам СВО и их семьям, заявил Путин
Вчера, 15:19
 
Россия Владимир Путин Общество "Мы вместе" (премия)
 
 
