Путин рассказал, что помогает государству ориентироваться в соцполитике - РИА Новости, 03.12.2025
15:47 03.12.2025
Путин рассказал, что помогает государству ориентироваться в соцполитике
Путин рассказал, что помогает государству ориентироваться в соцполитике
общество
россия
владимир путин
"мы вместе" (премия)
волонтеры
россия
общество, россия, владимир путин, "мы вместе" (премия), волонтеры
Общество, Россия, Владимир Путин, "Мы вместе" (премия), Волонтеры
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Каждый закон устаревает в момент его написания и принятия, поэтому только прямое общение с людьми и понимание, что им нужно, помогает государству своевременно и правильно ориентироваться в политике по социальному направлению, сообщил президент России Владимир Путин.
"Каждое правило, каждый закон в момент его написания и принятия уже устаревает. И только прямое общение с людьми, понимание, что людям нужно в данный момент времени и на ближайшую перспективу помогает государству своевременно и правильно ориентироваться в своей политике по этому важнейшему социальному направлению", - сказал Путин во время международного форума "МыВместе".
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.
