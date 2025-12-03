Путин рассказал, что помогает государству ориентироваться в соцполитике

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Каждый закон устаревает в момент его написания и принятия, поэтому только прямое общение с людьми и понимание, что им нужно, помогает государству своевременно и правильно ориентироваться в политике по социальному направлению, сообщил президент России Владимир Путин.