Путин поздравил участников форума "Мы вместе" с Днем волонтера
15:27 03.12.2025
Путин поздравил участников форума "Мы вместе" с Днем волонтера
Путин поздравил участников форума "Мы вместе" с Днем волонтера
Президент России Владимир Путин поздравил участников Международного форума гражданского участия "Мы вместе" с наступающим Днем волонтера. РИА Новости, 03.12.2025
2025
Путин поздравил участников форума "Мы вместе" с Днем волонтера

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников Международного форума гражданского участия "Мы вместе" с наступающим Днем волонтера.
Международный День добровольца (волонтера) отмечается в России 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года.
Путин рассказал, сколько волонтеров подключились к поддержке участников СВО
Вчера, 15:18
"Эти мероприятия наши проходят накануне праздника, Дня волонтера. Пятого числа (декабря - ред) он состоится. Я вас поздравляю, во-первых, с этим праздником", - сказал Путин на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в Национальном центре "Россия".
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.
