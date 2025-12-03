Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил волонтеров, спасавших Черное море - РИА Новости, 03.12.2025
15:25 03.12.2025 (обновлено: 16:54 03.12.2025)
Путин поблагодарил волонтеров, спасавших Черное море
Путин поблагодарил волонтеров, спасавших Черное море - РИА Новости, 03.12.2025
Путин поблагодарил волонтеров, спасавших Черное море
Волонтеры, которые спасали Черное море, защищали здоровье людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2025
Путин поблагодарил волонтеров, спасавших Черное море

Путин назвал спасавших Черное море волонтеров защитниками здоровья людей

Президент РФ Владимир Путин и Анна Плужникова, получившая награду в номинации "Волонтер года", на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ. 3 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и Анна Плужникова, получившая награду в номинации Волонтер года, на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ. 3 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и Анна Плужникова, получившая награду в номинации "Волонтер года", на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ. 3 декабря 2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Волонтеры, которые спасали Черное море, защищали здоровье людей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на форуме "Мы вместе" наградил победителя в номинации "Волонтер года - 2025", им стала Анна Плужникова. Она рассказала о работе волонтером в Анапе.
"Знаете, тоже очень важную составляющую работы, о которой Аня сказала. Она сейчас сказала о том, что они спасали Черное море. Они защищали здоровье людей. Спасибо вам за это", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин рассказал о волонтерах, спасавших людей от коронавируса
Заголовок открываемого материала