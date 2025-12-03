https://ria.ru/20251203/putin-2059533946.html
Путин поблагодарил волонтеров, спасавших Черное море
Волонтеры, которые спасали Черное море, защищали здоровье людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2025
Путин назвал спасавших Черное море волонтеров защитниками здоровья людей