Путин рассказал о волонтерах, спасавших людей от коронавируса
Путин рассказал о волонтерах, спасавших людей от коронавируса
Некоторые волонтеры, не жалея себя, отдали жизни во время борьбы за людей в коронавирус, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2025
Путин рассказал о волонтерах, спасавших людей от коронавируса
