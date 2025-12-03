Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о волонтерах, спасавших людей от коронавируса
15:21 03.12.2025
Путин рассказал о волонтерах, спасавших людей от коронавируса
Некоторые волонтеры, не жалея себя, отдали жизни во время борьбы за людей в коронавирус, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2025
общество
россия
владимир путин
"мы вместе" (премия)
коронавирус в россии
общество, россия, владимир путин, "мы вместе" (премия), коронавирус в россии
Общество, Россия, Владимир Путин, "Мы вместе" (премия), Коронавирус в России
Путин рассказал о волонтерах, спасавших людей от коронавируса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ. 3 декабря 2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Некоторые волонтеры, не жалея себя, отдали жизни во время борьбы за людей в коронавирус, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в ходе своего выступления на международном форуме "Мы Вместе" напомнил, что волонтерское движение возникло пять лет назад, когда Россия и весь мир боролся с инфекцией коронавируса. По словам главы государства, никто как следует не знал, что это такое.
«
"Не было никаких эффективных средств борьбы с этой болезнью и заразой. Тем не менее, люди встали, организовались и начали помогать тем, кто особенно нуждался в помощи и поддержке. Не жалея себя, некоторые из них в этой борьбе за людей отдали свои собственные жизни. Они сами ушли из жизни, спасая других", - сказал Путин на международном форуме "Мы Вместе", рассказывая о волонтерах, которые помогали людям во время коронавируса.
