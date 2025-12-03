https://ria.ru/20251203/putin-2059532003.html
Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для всей страны
Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для всей страны - РИА Новости, 03.12.2025
Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для всей страны
Президент РФ Владимир Путин назвал жизнь участников СВО замечательным примером для всей страны, особенно для молодежи. РИА Новости, 03.12.2025
общество
россия
владимир путин
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал жизнь участников СВО замечательным примером для всей страны, особенно для молодежи.
Путин
в среду прибыл на международный форум гражданского участия "Мы вместе", который проходит в национальном центре "Россия". Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России
. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран.
"Вы включаете в эту работу самих участников СВО. И это замечательный... Их жизнь - это замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как её защищать - чрезвычайно важная вещь", - сказал российский лидер.