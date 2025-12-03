Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для всей страны - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/putin-2059532003.html
Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для всей страны
Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для всей страны - РИА Новости, 03.12.2025
Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для всей страны
Президент РФ Владимир Путин назвал жизнь участников СВО замечательным примером для всей страны, особенно для молодежи. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:20:00+03:00
2025-12-03T15:20:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058867032_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_07b2f30919f5c1a20cc56f8716c0ff5a.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059531852.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058867032_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_b631904ed98f5e52e77f648b2a4b120a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для всей страны

Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для молодежи

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал жизнь участников СВО замечательным примером для всей страны, особенно для молодежи.
Путин в среду прибыл на международный форум гражданского участия "Мы вместе", который проходит в национальном центре "Россия". Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран.
"Вы включаете в эту работу самих участников СВО. И это замечательный... Их жизнь - это замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как её защищать - чрезвычайно важная вещь", - сказал российский лидер.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин назвал бойцов СВО реальными героями сегодняшнего дня
Вчера, 15:19
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала