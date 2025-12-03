Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для всей страны

"Вы включаете в эту работу самих участников СВО. И это замечательный... Их жизнь - это замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как её защищать - чрезвычайно важная вещь", - сказал российский лидер.