Путин назвал бойцов СВО реальными героями сегодняшнего дня
Путин назвал бойцов СВО реальными героями сегодняшнего дня - РИА Новости, 03.12.2025
Путин назвал бойцов СВО реальными героями сегодняшнего дня
Бойцы СВО - это реальные герои сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина и как ее защищать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2025
Путин назвал бойцов СВО реальными героями сегодняшнего дня
Путин заявил, что бойцы СВО знают, что такое Родина и как ее защищать