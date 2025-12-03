Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал бойцов СВО реальными героями сегодняшнего дня
15:19 03.12.2025
Путин назвал бойцов СВО реальными героями сегодняшнего дня
Путин назвал бойцов СВО реальными героями сегодняшнего дня
Бойцы СВО - это реальные герои сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина и как ее защищать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2025
Путин назвал бойцов СВО реальными героями сегодняшнего дня

Путин заявил, что бойцы СВО знают, что такое Родина и как ее защищать

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бойцы СВО - это реальные герои сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина и как ее защищать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Их жизнь - это замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, несказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина и знают, как ее защищать", - сказал Путин на международном форуме "Мы вместе", говоря о бойцах СВО.
Путин назвал жизнь бойцов СВО замечательным примером для всей страны
Россия Владимир Путин Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала