Более 600 тысяч волонтеров помогают бойцам СВО и их семьям, заявил Путин
Более 600 тысяч волонтеров помогают бойцам СВО и их семьям, заявил Путин - РИА Новости, 03.12.2025
Более 600 тысяч волонтеров помогают бойцам СВО и их семьям, заявил Путин
Владимир Путин встретился с участниками международного форума "Мы вместе", поблагодарив их за активную работу и поздравив с наступающим Днем волонтера.
"Это замечательный пример для всей страны". Путин о работе волонтеров
"Это замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, несказочных героев сегодняшнего дня". Более 600 тысяч волонтеров подключились к работе по поддержке участников СВО и их семей, заявил Путин на форуме "Мы вместе".
2025-12-03T15:19
true
PT0M59S
Путин вручил награду Анне Плужниковой в номинации "Волонтер года"
Награду в номинации «Волонтер года» из рук Президента получила Анна Плужникова. Несмотря на III группу инвалидности, Анна приняла участие в волонтёрской миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе, организуя питание для спасателей и добровольцев.
2025-12-03T15:19
true
PT1M05S
Путин принимает участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний"
Вместе с волонтёрами Президент принял участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний»
Владимир Путин по традиции выбрал три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые предстоит исполнить главе государства.
2025-12-03T15:19
true
PT1M42S
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин встретился с участниками международного форума "Мы вместе", поблагодарив их за активную работу и поздравив с наступающим Днем волонтера.
Он отметил, что их работа привлекает большое внимание со стороны друзей России
из множества стран.
«
"У нас у всех это в крови — помощь ближнему и поддержка нуждающихся".
Владимир Путин
президент России
Глава государства вручил статуэтку "Волонтер года — 2025" Анне Плужниковой. Она рассказала о добровольческой работе по устранению выбросов мазута в Анапе после крушения двух танкеров в Керченском проливе в конце прошлого года.
«
"Знаете, тоже очень важную составляющую работы, о которой Аня сказала. Она сейчас сказала о том, что они спасали Черное море. Они защищали здоровье людей. Спасибо вам за это".
Владимир Путин
президент России
Как рассказал Верховный главнокомандующий, более 600 тысяч волонтеров подключились к работе по поддержке участников спецоперации и их семей. Он назвал жизнь бойцов СВО образцом для подражания для всей страны, особенно для молодежи.
Президент привел и другой яркий пример самоотверженности участников волонтерских движений, отметив их помощь в период пандемии коронавируса.
Ранее в среду Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" в Национальном центре "Россия", где проходит форум гражданского участия. По традиции он снял три шарика-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акцию ежегодно проводят по всей России начиная с 2018 года.
Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников из всех регионов страны и 47 зарубежных государств.
Деловая программа включает свыше 70 мероприятий с участием более 300 российских и иностранных экспертов.
На мероприятии подведут итоги движения "Мы вместе" за пять лет, 60 россиянам вручат нагрудные знаки "Доброволец России". Кроме того, будет запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.