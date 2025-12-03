Более 600 тысяч волонтеров помогают бойцам СВО и их семьям, заявил Путин

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин встретился с участниками международного форума "Мы вместе", поблагодарив их за активную работу и поздравив с наступающим Днем волонтера.

Он отметил, что их работа привлекает большое внимание со стороны друзей России из множества стран.

« "У нас у всех это в крови — помощь ближнему и поддержка нуждающихся". Владимир Путин президент России президент России

Глава государства вручил статуэтку "Волонтер года — 2025" Анне Плужниковой. Она рассказала о добровольческой работе по устранению выбросов мазута в Анапе после крушения двух танкеров в Керченском проливе в конце прошлого года.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

« "Знаете, тоже очень важную составляющую работы, о которой Аня сказала. Она сейчас сказала о том, что они спасали Черное море. Они защищали здоровье людей. Спасибо вам за это". Владимир Путин президент России президент России

Как рассказал Верховный главнокомандующий, более 600 тысяч волонтеров подключились к работе по поддержке участников спецоперации и их семей. Он назвал жизнь бойцов СВО образцом для подражания для всей страны, особенно для молодежи.

Президент привел и другой яркий пример самоотверженности участников волонтерских движений, отметив их помощь в период пандемии коронавируса.

Ранее в среду Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" в Национальном центре "Россия", где проходит форум гражданского участия. По традиции он снял три шарика-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акцию ежегодно проводят по всей России начиная с 2018 года.

Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников из всех регионов страны и 47 зарубежных государств.

Деловая программа включает свыше 70 мероприятий с участием более 300 российских и иностранных экспертов.

На мероприятии подведут итоги движения "Мы вместе" за пять лет, 60 россиянам вручат нагрудные знаки "Доброволец России". Кроме того, будет запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.