15:19 03.12.2025 (обновлено: 17:12 03.12.2025)
Более 600 тысяч волонтеров помогают бойцам СВО и их семьям, заявил Путин
Владимир Путин встретился с участниками международного форума "Мы вместе", поблагодарив их за активную работу и поздравив с наступающим Днем волонтера. РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин встретился с участниками международного форума "Мы вместе", поблагодарив их за активную работу и поздравив с наступающим Днем волонтера.
Он отметил, что их работа привлекает большое внимание со стороны друзей России из множества стран.
«
"У нас у всех это в крови — помощь ближнему и поддержка нуждающихся".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Глава государства вручил статуэтку "Волонтер года — 2025" Анне Плужниковой. Она рассказала о добровольческой работе по устранению выбросов мазута в Анапе после крушения двух танкеров в Керченском проливе в конце прошлого года.
«
"Знаете, тоже очень важную составляющую работы, о которой Аня сказала. Она сейчас сказала о том, что они спасали Черное море. Они защищали здоровье людей. Спасибо вам за это".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Как рассказал Верховный главнокомандующий, более 600 тысяч волонтеров подключились к работе по поддержке участников спецоперации и их семей. Он назвал жизнь бойцов СВО образцом для подражания для всей страны, особенно для молодежи.
Президент привел и другой яркий пример самоотверженности участников волонтерских движений, отметив их помощь в период пандемии коронавируса.
Ранее в среду Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" в Национальном центре "Россия", где проходит форум гражданского участия. По традиции он снял три шарика-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акцию ежегодно проводят по всей России начиная с 2018 года.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
Вчера, 15:07
Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников из всех регионов страны и 47 зарубежных государств.
Деловая программа включает свыше 70 мероприятий с участием более 300 российских и иностранных экспертов.
На мероприятии подведут итоги движения "Мы вместе" за пять лет, 60 россиянам вручат нагрудные знаки "Доброволец России". Кроме того, будет запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.
 
