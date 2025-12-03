Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с Лукашенко восстановление усадьбы Романовых в Белоруссии
15:19 03.12.2025
Путин обсудит с Лукашенко восстановление усадьбы Романовых в Белоруссии
Путин обсудит с Лукашенко восстановление усадьбы Романовых в Белоруссии - РИА Новости, 03.12.2025
Путин обсудит с Лукашенко восстановление усадьбы Романовых в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой Белоруссии Александром Лукашенко проект восстановления усадьбы Романовых под реабилитационный центр в... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:19:00+03:00
2025-12-03T15:19:00+03:00
культура
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
2025
белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Культура
Путин обсудит с Лукашенко восстановление усадьбы Романовых в Белоруссии

Путин обсудит с Лукашенко восстановление усадьбы Романовых в Старо-Борисове

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой Белоруссии Александром Лукашенко проект восстановления усадьбы Романовых под реабилитационный центр в Старо-Борисове.
Член белорусской паралимпийской сборной по плаванию, предприниматель Алексей Талай рассказал Путину о проекте восстановления усадьбы Романовых под реабилитационный центр в Старо-Борисове.
Путин поддержал идею и сообщил, что обсудит ее с Лукашенко.
"С Александром Григорьевичем поговорю", - ответил российский лидер.
Лукашенко призвал Зеленского не торпедировать переговоры
27 ноября, 12:40
Лукашенко призвал Зеленского не торпедировать переговоры
27 ноября, 12:40
 
КультураБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
