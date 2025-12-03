Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил волонтера года Анну Плужникову
15:15 03.12.2025 (обновлено: 18:43 03.12.2025)
Путин наградил волонтера года Анну Плужникову
Путин наградил волонтера года Анну Плужникову
Президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Мы вместе" вручил статуэтку "Волонтер года – 2025" Анне Плужниковой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2025
Путин вручил награду Анне Плужниковой в номинации "Волонтер года"
Награду в номинации «Волонтер года» из рук Президента получила Анна Плужникова. Несмотря на III группу инвалидности, Анна приняла участие в волонтёрской миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе, организуя питание для спасателей и добровольцев.
россия, волонтеры, общество, "мы вместе" (премия)
Россия, Волонтеры, Общество, "Мы вместе" (премия)
Путин наградил волонтера года Анну Плужникову

Путин на форуме "Мы вместе" вручил награду "Волонтер года-2025" Анне Плужниковой

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Мы вместе" вручил статуэтку "Волонтер года – 2025" Анне Плужниковой, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на третью группу инвалидности, Плужникова приняла участие в волонтерской миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе, организуя питание для спасателей и добровольцев, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран. В рамках деловой программы пройдет более 70 мероприятий с участием более 300 российских и иностранных экспертов.
Также на форуме будут подведены итоги движения "Мы вместе" за пять лет, 60 россиянам будут вручены нагрудные знаки "Доброволец России". Кроме того, будет запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.
Путин рассказал, сколько волонтеров подключились к поддержке участников СВО
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
