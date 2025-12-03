https://ria.ru/20251203/putin-2059528741.html
Путин наградил волонтера года Анну Плужникову
Путин наградил волонтера года Анну Плужникову
Путин наградил волонтера года Анну Плужникову
Президент РФ Владимир Путин на международном форуме "Мы вместе" вручил статуэтку "Волонтер года – 2025" Анне Плужниковой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2025
Путин вручил награду Анне Плужниковой в номинации "Волонтер года"
Награду в номинации «Волонтер года» из рук Президента получила Анна Плужникова. Несмотря на III группу инвалидности, Анна приняла участие в волонтёрской миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе, организуя питание для спасателей и добровольцев.
