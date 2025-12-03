Путин рассказал о помощи и поддержке Ближнему Востоку

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощь ближнему и поддержка нуждающихся - в крови у россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас у всех (у всех народов России - ред.) это в крови - помощь ближнему и поддержка нуждающихся", - сказал российский лидер.