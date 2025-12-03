https://ria.ru/20251203/putin-2059526816.html
Путин назвал самоотверженность волонтеров при коронавирусе ярким примером
Путин назвал самоотверженность волонтеров при коронавирусе ярким примером
Президент РФ Владимир Путин назвал самоотверженность волонтеров во время коронавируса ярким и показательным примером. РИА Новости, 03.12.2025
Путин назвал самоотверженность волонтеров при COVID-19 показательным примером