15:09 03.12.2025 (обновлено: 15:11 03.12.2025)
Путин назвал самоотверженность волонтеров при коронавирусе ярким примером
Путин назвал самоотверженность волонтеров при коронавирусе ярким примером
Путин назвал самоотверженность волонтеров при коронавирусе ярким примером

Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал самоотверженность волонтеров во время коронавируса ярким и показательным примером.
"Пример очень яркий, показательный для нашей страны, для народов, всех народов Российской Федерации", - сказал Путин на международном форуме "МыВместе", рассказывая о волонтерах, которые помогали людям во время коронавируса.
