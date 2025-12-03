Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 03.12.2025 (обновлено: 15:13 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/putin-2059525507.html
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин - РИА Новости, 03.12.2025
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
Президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнит новогодние желания трех детей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:07:00+03:00
2025-12-03T15:13:00+03:00
общество
ханты-мансийский автономный округ
калининград
владимир путин
роскосмос
музей мирового океана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059522976_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_03733f0e9b8e7901b60d946903c164c0.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059509384.html
https://ria.ru/20251124/traditsii-1837632806.html
ханты-мансийский автономный округ
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059522976_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_c5a34c89c421151d8f0332a597aca8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ханты-мансийский автономный округ, калининград, владимир путин, роскосмос, музей мирового океана
Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Калининград, Владимир Путин, Роскосмос, Музей Мирового океана
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин

Путин исполнит желания трех детей в рамках новогодней акции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнит новогодние желания трех детей, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства снял с новогодней елки три открытки, на которых дети написали свои желания.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин пообщался с волонтерами
Вчера, 14:21
Так, пятилетний Тимур из Ханты-Мансийского автономного округа мечтает попробовать себя в роли сотрудника ДПС. "Несложное желание. Надеюсь, будет вести себя вежливо. Одинаково вежливо со всеми участниками движения", - сказал президент.
В свою очередь девятилетняя Варя мечтает встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса. "Организуем. Думаю, что и для космонавтов это будет тоже приятно", - сказал Путин, прочитав ее желание.
Также глава государства пообещал исполнить желание семилетнего Игоря, который мечтает посетить Музей мирового океана в Калининграде.
"Все сделаем", - заключил Путин.
Новый год - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Кто придумал Новый год: история и традиции праздника
24 ноября, 14:54
 
ОбществоХанты-Мансийский автономный округКалининградВладимир ПутинРоскосмосМузей Мирового океана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала