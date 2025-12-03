https://ria.ru/20251203/putin-2059525507.html
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин - РИА Новости, 03.12.2025
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
Президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнит новогодние желания трех детей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:07:00+03:00
2025-12-03T15:07:00+03:00
2025-12-03T15:13:00+03:00
общество
ханты-мансийский автономный округ
калининград
владимир путин
роскосмос
музей мирового океана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059522976_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_03733f0e9b8e7901b60d946903c164c0.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059509384.html
https://ria.ru/20251124/traditsii-1837632806.html
ханты-мансийский автономный округ
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059522976_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_c5a34c89c421151d8f0332a597aca8de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ханты-мансийский автономный округ, калининград, владимир путин, роскосмос, музей мирового океана
Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Калининград, Владимир Путин, Роскосмос, Музей Мирового океана
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
Путин исполнит желания трех детей в рамках новогодней акции