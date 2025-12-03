https://ria.ru/20251203/putin-2059518422.html
Путин рассказал, как стремление помогать людям объединяет друзей России
россия
россия, владимир путин, в мире, волонтеры
Россия, Владимир Путин, В мире, Волонтеры
Путин: общее стремление помогать людям объединяет друзей России из разных стран