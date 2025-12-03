Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как стремление помогать людям объединяет друзей России - РИА Новости, 03.12.2025
14:54 03.12.2025
Путин рассказал, как стремление помогать людям объединяет друзей России
Путин рассказал, как стремление помогать людям объединяет друзей России
Путин рассказал, как стремление помогать людям объединяет друзей России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Общее стремление помогать людям объединяет друзей РФ из разных стран, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на встрече с волонтерами отметил, что их работа привлекает большое внимание со стороны друзей РФ из большого количества стран.
"Всех объединяет в данном случае общее стремление помогать людям", - сказал глава государства.
