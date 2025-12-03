https://ria.ru/20251203/putin-2059513647.html
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
2025-12-03T14:38:00+03:00
2025-12-03T14:38:00+03:00
2025-12-03T15:20:00+03:00
общество
россия
владимир путин
елка желаний
россия
Путин принимает участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний"
Вместе с волонтёрами Президент принял участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний»
Владимир Путин по традиции выбрал три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые предстоит исполнить главе государства.
общество, россия, владимир путин, елка желаний
Общество, Россия, Владимир Путин, Елка желаний
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
РИА Новости: Путин на форуме "Мы вместе" принял участие в акции "Елка желаний"
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", передает корреспондент РИА Новости.
Президент по традиции снял три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые ему предстоит исполнить.
Все это происходит в Национальном центре "Россия", где проходит международный форум гражданского участия "Мы вместе". Мероприятие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников со всех регионов страны и 47 зарубежных государств.
"Елка желаний" — всероссийская ежегодная благотворительная акция, чья цель заключается в исполнении желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ее проводят по всей России начиная с 2018 года.