14:38 03.12.2025 (обновлено: 15:20 03.12.2025)
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
Вместе с волонтёрами Президент принял участие во всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний» Владимир Путин по традиции выбрал три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые предстоит исполнить главе государства.
общество, россия, владимир путин, елка желаний
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", передает корреспондент РИА Новости.
Президент по традиции снял три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые ему предстоит исполнить.
Стало известно, какие новогодние желания детей исполнит Путин
Вчера, 15:07
Все это происходит в Национальном центре "Россия", где проходит международный форум гражданского участия "Мы вместе". Мероприятие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников со всех регионов страны и 47 зарубежных государств.
"Елка желаний" — всероссийская ежегодная благотворительная акция, чья цель заключается в исполнении желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ее проводят по всей России начиная с 2018 года.
Путин пообщался с волонтерами
Вчера, 14:21
 
