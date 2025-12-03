Путин принял участие в акции "Елка желаний"

Президент по традиции снял три шарика-открытки с детскими новогодними желаниями, которые ему предстоит исполнить.

Все это происходит в Национальном центре "Россия", где проходит международный форум гражданского участия "Мы вместе". Мероприятие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников со всех регионов страны и 47 зарубежных государств.