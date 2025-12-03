https://ria.ru/20251203/putin-2059509384.html
Путин пообщался с волонтерами
Путин пообщался с волонтерами
Президент РФ Владимир Путин на форуме "Мы вместе" в Москве пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2025
Путин пообщался с волонтерами на форуме "Мы вместе"
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на форуме "Мы вместе" в Москве пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии, передает корреспондент РИА Новости.
Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России
. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран. В рамках деловой программы пройдет более 70 мероприятий с участием более 300 российских и иностранных экспертов.
Также на форуме будут подведены итоги движения "Мы вместе" за пять лет, 60 россиянам будут вручены нагрудные знаки "Доброволец России". Кроме того, будет запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.