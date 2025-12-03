Путин пообщался с волонтерами

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на форуме "Мы вместе" в Москве пообщался с волонтерами, участвующими в международном событии, передает корреспондент РИА Новости.

Также на форуме будут подведены итоги движения "Мы вместе" за пять лет, 60 россиянам будут вручены нагрудные знаки "Доброволец России". Кроме того, будет запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.