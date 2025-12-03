https://ria.ru/20251203/putin-2059507525.html
Путин призвал волонтеров быть аккуратными в зоне СВО
Путин призвал волонтеров быть аккуратными в зоне СВО - РИА Новости, 03.12.2025
Путин призвал волонтеров быть аккуратными в зоне СВО
Президент России Владимир Путин призвал волонтеров быть аккуратными в зоне СВО и приграничье. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:12:00+03:00
2025-12-03T14:12:00+03:00
2025-12-03T14:28:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_1b627ad5112fcb94909256f79e42f998.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059507421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90c4836b79ac54804f4e852cccffcf2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал волонтеров быть аккуратными в зоне СВО
Путин призвал волонтеров быть аккуратными в зоне СВО и приграничье