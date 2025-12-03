Путин прибыл на форум "Мы вместе"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на международный форум гражданского участия "Мы вместе", который проходит в национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Также на форуме будут подведены итоги движения "Мы вместе" за пять лет, 60 россиянам будут вручены нагрудные знаки "Доброволец России". Кроме того, будет запущена регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.