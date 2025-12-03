https://ria.ru/20251203/putin-2059486246.html
Путин наградит победителя в номинации "Волонтер года" премии "Мы вместе"
Путин наградит победителя в номинации "Волонтер года" премии "Мы вместе" - РИА Новости, 03.12.2025
Путин наградит победителя в номинации "Волонтер года" премии "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин в среду наградит победителя в номинации "Волонтер года" в рамках премии "Мы вместе", заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:51:00+03:00
2025-12-03T12:51:00+03:00
2025-12-03T12:51:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
