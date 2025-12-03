Путин наградит победителя в номинации "Волонтер года" премии "Мы вместе"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду наградит победителя в номинации "Волонтер года" в рамках премии "Мы вместе", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня международный день инвалидов, и в том числе по этому случаю Путин примет участие в церемонии награждения победителя в номинации "Волонтер года 2025". Церемония пройдет в рамках международной премии "Мы вместе", - сказал Песков журналистам.