https://ria.ru/20251203/putin-2059480217.html
Путин примет участие в акции "Елка желаний"
Путин примет участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 03.12.2025
Путин примет участие в акции "Елка желаний"
Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:36:00+03:00
2025-12-03T12:36:00+03:00
2025-12-03T12:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591569228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e55d724c5ea08759a6d824324657f80.jpg
https://ria.ru/20251127/vstrecha-2058014290.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591569228_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_60f0868f9c057237eec5e615fcb6e142.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, дмитрий песков
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин примет участие в акции "Елка желаний"
Путин примет участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний"