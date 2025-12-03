Рейтинг@Mail.ru
Путин выступит на форуме "Мы вместе" и пообщается с волонтерами - РИА Новости, 03.12.2025
12:36 03.12.2025
Путин выступит на форуме "Мы вместе" и пообщается с волонтерами
Путин выступит на форуме "Мы вместе" и пообщается с волонтерами - РИА Новости, 03.12.2025
Путин выступит на форуме "Мы вместе" и пообщается с волонтерами
Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на форуме "Мы вместе" и пообщается с волонтерами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2025
россия
общество, россия, владимир путин, дмитрий песков
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин выступит на форуме "Мы вместе" и пообщается с волонтерами

Путин в среду выступит на форуме "Мы вместе" и пообщается с волонтерами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду выступит на форуме "Мы вместе" и пообщается с волонтерами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня международный день инвалидов, и в том числе по этому случаю Путин примет участие в церемонии награждения победителя в номинации "Волонтер года 2025". Церемония пройдет в рамках международной премии "Мы вместе". Путин пообщается сегодня с волонтерами, поучаствует в этом международном форуме. Он наградит победителей в номинации "Волонтер года" в рамках этой премии", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин обсудит с Моди увеличение импорта индийских товаров
2 декабря, 17:41
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
