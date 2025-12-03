https://ria.ru/20251203/putin-2059472518.html
Фадеев сообщил, когда Путин может встретиться с членами СПЧ
Фадеев сообщил, когда Путин может встретиться с членами СПЧ - РИА Новости, 03.12.2025
Фадеев сообщил, когда Путин может встретиться с членами СПЧ
Президент России Владимир Путин может провести встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:17:00+03:00
2025-12-03T12:17:00+03:00
2025-12-03T12:17:00+03:00
россия
владимир путин
валерий фадеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588597002_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_00f76cf323b3d19ce8130b538e26f149.jpg
https://ria.ru/20251203/britaniya-2059392616.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588597002_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_54d77d07c2aaafd0445763bfc5b74c62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, валерий фадеев
Россия, Владимир Путин, Валерий Фадеев
Фадеев сообщил, когда Путин может встретиться с членами СПЧ
Фадеев: Путин может встретиться с членами Совета по правам человека 10 декабря