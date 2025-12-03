Рейтинг@Mail.ru
Фадеев сообщил, когда Путин может встретиться с членами СПЧ
12:17 03.12.2025
Фадеев сообщил, когда Путин может встретиться с членами СПЧ
Президент России Владимир Путин может провести встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря, сообщил РИА Новости...
2025
Фадеев сообщил, когда Путин может встретиться с членами СПЧ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может провести встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Валерий Фадеев.
"Традиционно, да, но мы не можем управлять графиком президента. Пока да", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос о том, пройдет ли встреча Путина с Советом в День прав человека 10 декабря.
