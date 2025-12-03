https://ria.ru/20251203/putin-2059454626.html
Путин отметил работу юристов в оказании бесплатной помощи участникам СВО
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста и с 20-летием Ассоциации юристов России отметил их работу в оказании бесплатной юрпомощи участникам РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:32:00+03:00
2025-12-03T11:32:00+03:00
2025-12-03T11:32:00+03:00
общество
россия
владимир путин
общество, россия, владимир путин
Путин отметил работу юристов в оказании бесплатной помощи участникам СВО
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста и с 20-летием Ассоциации юристов России отметил их работу в оказании бесплатной юрпомощи участникам СВО и их семьям, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Хочу особо отметить вашу работу по оказанию бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в приветствии.
Президент добавил, что юристы выбрали для себя благородную миссию – защищать права и интересы людей, обеспечивать верховенство закона в государстве. Такое призвание требует не только основательных знаний, но и высоких личных, моральных качеств, отметил Путин
.
"Ваше преданное служение долгу и обществу достойно глубокого уважения и признательности. И, конечно, от души поздравляю лауреатов премии "Юрист года" с большим, заслуженным успехом", - заключил президент.