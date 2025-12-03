Путин отметил работу юристов в оказании бесплатной помощи участникам СВО

"Хочу особо отметить вашу работу по оказанию бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей", - говорится в приветствии.

"Ваше преданное служение долгу и обществу достойно глубокого уважения и признательности. И, конечно, от души поздравляю лауреатов премии "Юрист года" с большим, заслуженным успехом", - заключил президент.