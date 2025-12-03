https://ria.ru/20251203/putin-2059440187.html
Путин поздравил Российский центр неврологии с юбилеем
Путин поздравил Российский центр неврологии с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Российскому центру неврологии и нейронаук с 80-летием отметил стремление коллектива сохранять... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:45:00+03:00
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Российскому центру неврологии и нейронаук с 80-летием отметил стремление коллектива сохранять высокую профессиональную планку и по-новаторски решать ответственные задачи, уделяя внимание исследовательской деятельности.
"Отрадно, что нынешний коллектив центра стремится сохранять эту высочайшую профессиональную планку, смело, по-новаторски относится к решению ответственных задач, уделяет приоритетное внимание серьёзной исследовательской деятельности, совершенствованию новых направлений неврологии", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы центром была проделана большая, содержательная работа, направленная на создание передовых, прогрессивных медицинских технологий, позволяющих повысить эффективность диагностики, лечения, реабилитации и профилактики социально значимых заболеваний нервной системы.
"Вы по праву можете гордиться многими поколениями своих предшественников – учёных, врачей, специалистов, их весомым вкладом в развитие отечественной медицинской науки и здравоохранения, в подготовку квалифицированных кадров", - отмечается в телеграмме.