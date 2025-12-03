Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Российский центр неврологии с юбилеем
10:45 03.12.2025
Путин поздравил Российский центр неврологии с юбилеем
Путин поздравил Российский центр неврологии с юбилеем
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поздравил Российский центр неврологии с юбилеем

Путин поздравил Российский центр неврологии с 80-летием

Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Российскому центру неврологии и нейронаук с 80-летием отметил стремление коллектива сохранять высокую профессиональную планку и по-новаторски решать ответственные задачи, уделяя внимание исследовательской деятельности.
"Отрадно, что нынешний коллектив центра стремится сохранять эту высочайшую профессиональную планку, смело, по-новаторски относится к решению ответственных задач, уделяет приоритетное внимание серьёзной исследовательской деятельности, совершенствованию новых направлений неврологии", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы центром была проделана большая, содержательная работа, направленная на создание передовых, прогрессивных медицинских технологий, позволяющих повысить эффективность диагностики, лечения, реабилитации и профилактики социально значимых заболеваний нервной системы.
"Вы по праву можете гордиться многими поколениями своих предшественников – учёных, врачей, специалистов, их весомым вкладом в развитие отечественной медицинской науки и здравоохранения, в подготовку квалифицированных кадров", - отмечается в телеграмме.
РоссияВладимир Путин
 
 
