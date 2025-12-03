Путин поздравил Российский центр неврологии с юбилеем

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Российскому центру неврологии и нейронаук с 80-летием отметил стремление коллектива сохранять высокую профессиональную планку и по-новаторски решать ответственные задачи, уделяя внимание исследовательской деятельности.

"Отрадно, что нынешний коллектив центра стремится сохранять эту высочайшую профессиональную планку, смело, по-новаторски относится к решению ответственных задач, уделяет приоритетное внимание серьёзной исследовательской деятельности, совершенствованию новых направлений неврологии", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы центром была проделана большая, содержательная работа, направленная на создание передовых, прогрессивных медицинских технологий, позволяющих повысить эффективность диагностики, лечения, реабилитации и профилактики социально значимых заболеваний нервной системы.