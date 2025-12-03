Группа ПСБ может поддержать проекты частной космонавтики

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой рассматривает возможность поддержки проектов из области частной космонавтики, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Она выступила на экспертной сессии "Синергия для космоса: новые модели взаимодействия российского бизнеса, государства и стран БРИКС+" в рамках ХII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Космическая отрасль открывает большое пространство для коммерческой деятельности. Наиболее перспективными нишами с точки зрения бизнеса являются производство спутников и услуг, связанных с дистанционным зондированием Земли и передачей данных, а также производство ракет-носителей. Совместно с компанией "Иннопрактика" мы сейчас открываем Центр поддержки высокотехнологичных компаний с прицелом на космическую деятельность, чтобы оказать помощь малым и средним предприятиям, нуждающимся в инвестициях, партнерах и консалтинговых услугах", - привели в банке слова Подгузовой.

По ее словам, в числе финансовых инструментов, позволяющих развивать космические проекты, можно выделить механизм государственно-частного партнерства и выход на первичное публичное размещение ценных бумаг.

Во времена СССР наша страна шагнула на 35 лет вперед в космических разработках, и на этой базе нужно развивать космическую отрасль и вывести ее на международную арену, резюмировала Подгузова.