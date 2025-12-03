Группа ПСБ может поддержать проекты частной космонавтики

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой рассматривает возможность поддержки проектов из области частной космонавтики, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Она выступила на экспертной сессии "Синергия для космоса: новые модели взаимодействия российского бизнеса, государства и стран БРИКС+" в рамках ХII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
"Космическая отрасль открывает большое пространство для коммерческой деятельности. Наиболее перспективными нишами с точки зрения бизнеса являются производство спутников и услуг, связанных с дистанционным зондированием Земли и передачей данных, а также производство ракет-носителей. Совместно с компанией "Иннопрактика" мы сейчас открываем Центр поддержки высокотехнологичных компаний с прицелом на космическую деятельность, чтобы оказать помощь малым и средним предприятиям, нуждающимся в инвестициях, партнерах и консалтинговых услугах", - привели в банке слова Подгузовой.
По ее словам, в числе финансовых инструментов, позволяющих развивать космические проекты, можно выделить механизм государственно-частного партнерства и выход на первичное публичное размещение ценных бумаг.
Во времена СССР наша страна шагнула на 35 лет вперед в космических разработках, и на этой базе нужно развивать космическую отрасль и вывести ее на международную арену, резюмировала Подгузова.
В сессии приняли участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Борис Глазков, генеральный директор АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков, председатель совета директоров ГК "Геоскан" Алексей Семенов и другие.