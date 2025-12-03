Рейтинг@Mail.ru
Группа ПСБ может поддержать проекты частной космонавтики - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/psb-2059498187.html
Группа ПСБ может поддержать проекты частной космонавтики
Группа ПСБ может поддержать проекты частной космонавтики - РИА Новости, 03.12.2025
Группа ПСБ может поддержать проекты частной космонавтики
Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой рассматривает возможность поддержки проектов из области частной космонавтики, сообщила старший... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:25:00+03:00
2025-12-03T13:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059496843_0:109:1171:767_1920x0_80_0_0_5d135a20b4335d8c490138d3c32774b7.jpg
https://ria.ru/20251128/psb-2058475683.html
https://ria.ru/20251202/proekt--2059173044.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059496843_65:0:1088:767_1920x0_80_0_0_adf4bc5eccfc8cca02b56a3a822e86ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Группа ПСБ может поддержать проекты частной космонавтики

Группа ПСБ и НТИ рассматривают возможность поддержки частной космонавтики

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБГруппа ПСБ может поддержать проекты частной космонавтики
Группа ПСБ может поддержать проекты частной космонавтики - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Группа ПСБ может поддержать проекты частной космонавтики
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группа ПСБ совместно с Национальной технологической инициативой рассматривает возможность поддержки проектов из области частной космонавтики, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Она выступила на экспертной сессии "Синергия для космоса: новые модели взаимодействия российского бизнеса, государства и стран БРИКС+" в рамках ХII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ПСБ стал победителем двух номинаций премии ARCORPS AWARDS 2025
28 ноября, 18:57
"Космическая отрасль открывает большое пространство для коммерческой деятельности. Наиболее перспективными нишами с точки зрения бизнеса являются производство спутников и услуг, связанных с дистанционным зондированием Земли и передачей данных, а также производство ракет-носителей. Совместно с компанией "Иннопрактика" мы сейчас открываем Центр поддержки высокотехнологичных компаний с прицелом на космическую деятельность, чтобы оказать помощь малым и средним предприятиям, нуждающимся в инвестициях, партнерах и консалтинговых услугах", - привели в банке слова Подгузовой.
По ее словам, в числе финансовых инструментов, позволяющих развивать космические проекты, можно выделить механизм государственно-частного партнерства и выход на первичное публичное размещение ценных бумаг.
Во времена СССР наша страна шагнула на 35 лет вперед в космических разработках, и на этой базе нужно развивать космическую отрасль и вывести ее на международную арену, резюмировала Подгузова.
В сессии приняли участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, заместитель генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Борис Глазков, генеральный директор АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков, председатель совета директоров ГК "Геоскан" Алексей Семенов и другие.
ПСБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Проект ПСБ "Академия благосостояния" отмечен наградой Investment Leаders
2 декабря, 12:44
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала