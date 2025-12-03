Школьники в ФРГ анонсировали акцию протеста против закона о военной службе

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Школьники немецкой земли Бавария объявили о планах устроить широкую акцию протеста против принятия на этой неделе парламентом ФРГ (бундестагом) нового закона о военной службе и не идти по такому случаю на занятия.
"Мы не пойдем в школу 5 декабря! Мы будем бастовать против воинской обязанности и против любой другой обязательной службы", - говорится на главной странице посвященного акции протеста сайта schulstreikgegenwehrpflicht.com.
Школьники высказывают свое недовольство тем, что депутаты принимают закон без учета их мнения. "Мы не хотим полгода нашей жизни провести в казармах, где нас будут муштровать, приучать к послушанию и учить убивать", - говорится в обосновании акции на сайте. По мнению учащихся, "война не дает перспектив на будущее и разрушает основу жизни".
Акция протеста школьников встретила поддержку со стороны профсоюза работников образования (GEW).
Тем временем в министерстве культуры ФРГ предупредили о недопустимости политических акций в школьной среде независимо от преследуемых целей. "Участие в политической акции в рамках школьной программы или освобождение от занятий по такому случаю невозможно", - заявила пресс-секретарь минкульта.
Правящая коалиция Германии ранее согласовала доработанный вариант законопроекта о модернизации военной службы в ФРГ по образцу шведской модели. Возврата к обязательной военной службе, которая была приостановлена в стране в 2011 году, не произойдет, но со следующего года всем молодым гражданам Германии будут приходить по почте анкеты о желании пройти службу в армии (бундесвере).
Заполнение анкет станет обязательным для мужчин и добровольным для женщин. Подходящих кандидатов планируется приглашать на процедуру отбора.
Кроме того, с 1 июля 2027 года вводится обязанность для всех 18-летних юношей проходить обязательное медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе, даже если они не примут решение о добровольной службе.
В случае нехватки добровольцев в бундесвере или ухудшения ситуации с безопасностью бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости". Пополнять армию в таком случае предлагается в том числе методом "случайного отбора", напоминающего жребий.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март 2025 года составляла примерно 182 тысячи человек.
