Школьники в ФРГ анонсировали акцию протеста против закона о военной службе

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Школьники немецкой земли Бавария объявили о планах устроить широкую акцию протеста против принятия на этой неделе парламентом ФРГ (бундестагом) нового закона о военной службе и не идти по такому случаю на занятия.

Бундестаг , как ожидается, рассмотрит 5 декабря доработанный проект закона о модернизации военной службы в Германии

"Мы не пойдем в школу 5 декабря! Мы будем бастовать против воинской обязанности и против любой другой обязательной службы", - говорится на главной странице посвященного акции протеста сайта schulstreikgegenwehrpflicht.com.

Нюрнберге и Акцию планируется провести в рамках общенациональной забастовки немецких школьников в Мюнхене Аугсбурге , а также других городах Баварии , в том числе небольших Ландсхуте, Розенхайе, Айхштетте и Кемптене.

Школьники высказывают свое недовольство тем, что депутаты принимают закон без учета их мнения. "Мы не хотим полгода нашей жизни провести в казармах, где нас будут муштровать, приучать к послушанию и учить убивать", - говорится в обосновании акции на сайте. По мнению учащихся, "война не дает перспектив на будущее и разрушает основу жизни".

Акция протеста школьников встретила поддержку со стороны профсоюза работников образования (GEW).

Тем временем в министерстве культуры ФРГ предупредили о недопустимости политических акций в школьной среде независимо от преследуемых целей. "Участие в политической акции в рамках школьной программы или освобождение от занятий по такому случаю невозможно", - заявила пресс-секретарь минкульта.

Правящая коалиция Германии ранее согласовала доработанный вариант законопроекта о модернизации военной службы в ФРГ по образцу шведской модели. Возврата к обязательной военной службе, которая была приостановлена в стране в 2011 году, не произойдет, но со следующего года всем молодым гражданам Германии будут приходить по почте анкеты о желании пройти службу в армии (бундесвере).

Заполнение анкет станет обязательным для мужчин и добровольным для женщин. Подходящих кандидатов планируется приглашать на процедуру отбора.

Кроме того, с 1 июля 2027 года вводится обязанность для всех 18-летних юношей проходить обязательное медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе, даже если они не примут решение о добровольной службе.

В случае нехватки добровольцев в бундесвере или ухудшения ситуации с безопасностью бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости". Пополнять армию в таком случае предлагается в том числе методом "случайного отбора", напоминающего жребий.