В Красноярском крае оценили ситуацию с поставками продуктов - РИА Новости, 03.12.2025
08:49 03.12.2025
В Красноярском крае оценили ситуацию с поставками продуктов
В Красноярском крае оценили ситуацию с поставками продуктов
В Красноярском крае оценили ситуацию с поставками продуктов
Запасы продуктов в северных территориях Красноярского края стабильны, однако наблюдались отдельные сложности с поставками скоропортящихся продуктов из-за...
красноярский край, эвенкийский район
Красноярский край, Эвенкийский район
В Красноярском крае оценили ситуацию с поставками продуктов

Перебои с поставками продуктов в районы Красноярского края связаны с межсезоньем

КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Запасы продуктов в северных территориях Красноярского края стабильны, однако наблюдались отдельные сложности с поставками скоропортящихся продуктов из-за межсезонья, сообщили РИА Новости в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.
Ранее в региональных СМИ появилась информация, что жители северных поселков Красноярского края жаловались на нехватку продуктов питания. Сообщалось, что жителям приходится простаивать по полчаса в очередях, чтобы купить яйца, и что на полках магазинов отсутствует обычная соль.
Аналитики подсчитали, какая икра сильнее всего подешевела в России
1 декабря, 03:02
Аналитики подсчитали, какая икра сильнее всего подешевела в России
1 декабря, 03:02
"В правительство Красноярского края не поступало жалоб от жителей северных территорий на недостаточный ассортимент продовольственных товаров… Отдельные сложности с поставками скоропортящихся товаров действительно возникали из-за позднего формирования устойчивого снежно-ледового покрова и начала функционирования зимних автомобильных дорог. Это привело к временному ограничению автомобильной доставки. В таких условиях доставка осуществлялась авиатранспортом, а также транспортом на воздушной подушке", - говорится в сообщении.
По данным краевого агентства по развитию северных территорий, в селе Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого района запасы основных продуктов длительного хранения имеются в достаточном количестве, включая муку, сахар, соль, крупы и макароны. Также в конце ноября с помощью авиации в поселки дополнительно доставили партии продовольствия: в Хету – 400 килограммов, в Новую и Катырык – по 500 килограммов, в Сындасско – 200 килограммов. Краевые и муниципальные органы власти контролируют ситуацию с обеспечением населения продуктами питания.
"Что касается поселка Суринда (Эвенкийский район – ред), по информации главы поселка и потребительского кооператива "Байкитский", который обеспечивает торговлю, запасы социально значимых продуктов в наличии. Дефицит касается в основном скоропортящейся продукции, что традиционно для этого времени года – межсезонья, до открытия зимних автодорог. Скоропорт доставляют авиацией за счет субсидий районного бюджета", - рассказали РИА Новости в региональном агентстве.
В октябре в Суринду доставили 2,4 тонны продуктов, 25 ноября – 500 килограммов, а 27 ноября еще 2,7 тонны продуктов, включая овощи, мясо, молочную продукцию, масло и прочие продукты. В агентстве по развитию северных территорий отметили, что поставки продолжаются.
Назван популярный банковский продукт, который уходит в прошлое
15 октября, 02:17
Назван популярный банковский продукт, который уходит в прошлое
15 октября, 02:17
 
Красноярский крайЭвенкийский район
 
 
