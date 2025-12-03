https://ria.ru/20251203/prodazhi-2059427763.html
Большой театр начал продажи второго блока билетов на "Щелкунчика"
Продажи второго блока билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре стартовали на сайте театра, убедится корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продажи второго блока билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре стартовали на сайте театра, убедится корреспондент РИА Новости.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе. Первая постановка запланирована на 17 декабря в 19.00 мск, билеты на него были распроданы во вторник.
В среду можно будет приобрести билеты на спектакли 21 декабря на 11.00 мск и 19.00 мск, 26 декабря на 12.00 мск и в 19.00 мск, а также на 27 декабря 12:00 мск.
ГАБТ отметил, что билеты на спектакль "Щелкунчик" будут доступны только на официальном сайте Большого театра
и в кассах продаваться не будут.
Ввиду колоссальной популярности зрителям также предложат способ приобретения билетов путем аукциона, впервые введенном в 2024 году. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.