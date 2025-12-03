Большой театр начал продажи второго блока билетов на "Щелкунчика"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продажи второго блока билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре стартовали на сайте театра, убедится корреспондент РИА Новости.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе. Первая постановка запланирована на 17 декабря в 19.00 мск, билеты на него были распроданы во вторник.

В среду можно будет приобрести билеты на спектакли 21 декабря на 11.00 мск и 19.00 мск, 26 декабря на 12.00 мск и в 19.00 мск, а также на 27 декабря 12:00 мск.

ГАБТ отметил, что билеты на спектакль "Щелкунчик" будут доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут.