В РЭЦ рассказали об экспортной активности Приморского края

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Приморский край поддерживает торгово-экономические связи со 107 странами-партнерами и постоянно занимается расширением этого перечня - особенно за пределами Азии, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).

В рамках Дальневосточного международного форума "Экспортный потенциал Приморья 2025" состоялась сессия "Расширение экспортной географии". С докладом выступил руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) во Владивостоке Денис Дробот. Он представил детальный анализ экспортной активности региона и обозначив стратегические вызовы.

"Географическое расположение Приморского края играет решающую роль в структуре внешнеторгового оборота. За восемь месяцев 2025 года на долю партнеров из стран Северо- и Юго-Восточной Азии пришлось 94,8% приморского экспорта. Основными странами-партнерами стали КНР, Республика Корея и Япония", - отметил Дробот.

Он подчеркнул, что три ключевые товарные группы - продукция растениеводства, лесопромышленного комплекса и рыбная продукция - совокупно составляют две трети экспорта региона и неизменно пользуются высоким спросом на азиатских рынках. Несмотря на столь высокую концентрацию, Приморский край поддерживает торгово-экономические связи со 107 странами-партнерами, что неизбежно ставит перед экспортерами вопрос о необходимости дальнейшего расширения географии поставок и поиска новых контрагентов.

"С одной стороны, расширение географии поставок снижает зависимость от одного или нескольких рынков, повышает узнаваемость бренда и потенциально увеличивает выручку. С другой стороны, выстраивание отношений с новым рынком всегда влечет за собой затраты. Наша задача — помочь бизнесу сократить эти издержки за счет мер государственной поддержки, предлагаемых Российским экспортным центром", - уточнил руководитель представительства РЭЦ.

Дробот призвал предпринимателей Приморья активно использовать ресурсы РЭЦ для тестирования новых гипотез и рынков: "Если вы готовы проверить востребованность своей продукции на новых для вас рынках, оценить затраты на сертификацию или установить первые деловые контакты с новой страной, ждем вас на платформе "Мой экспорт" и в представительстве РЭЦ во Владивостоке. Государственная поддержка создана для того, чтобы минимизировать риски и открыть дорогу для смелых экспортных инициатив. Мы готовы сопроводить каждый шаг, чтобы обеспечить успех дальневосточных компаний на мировой арене".

Заместитель руководителя представительства РЭЦ во Владивостоке Анна Лобанова, в свою очередь, выступила на сессии "Новые инструменты и возможности для финансовых операций и международных расчетов" с презентацией возможностей Росэксимбанка.