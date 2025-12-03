Рейтинг@Mail.ru
В РЭЦ рассказали об экспортной активности Приморского края - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/primore-2059429618.html
В РЭЦ рассказали об экспортной активности Приморского края
В РЭЦ рассказали об экспортной активности Приморского края - РИА Новости, 03.12.2025
В РЭЦ рассказали об экспортной активности Приморского края
Приморский край поддерживает торгово-экономические связи со 107 странами-партнерами и постоянно занимается расширением этого перечня - особенно за пределами... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:08:00+03:00
2025-12-03T10:08:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ae3c3bb51ddfde4b598055abd24560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
В РЭЦ рассказали об экспортной активности Приморского края

РЭЦ: Приморский край ищет новые экспортные рынки за пределами Азии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Приморский край поддерживает торгово-экономические связи со 107 странами-партнерами и постоянно занимается расширением этого перечня - особенно за пределами Азии, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).
В рамках Дальневосточного международного форума "Экспортный потенциал Приморья 2025" состоялась сессия "Расширение экспортной географии". С докладом выступил руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) во Владивостоке Денис Дробот. Он представил детальный анализ экспортной активности региона и обозначив стратегические вызовы.
"Географическое расположение Приморского края играет решающую роль в структуре внешнеторгового оборота. За восемь месяцев 2025 года на долю партнеров из стран Северо- и Юго-Восточной Азии пришлось 94,8% приморского экспорта. Основными странами-партнерами стали КНР, Республика Корея и Япония", - отметил Дробот.
Он подчеркнул, что три ключевые товарные группы - продукция растениеводства, лесопромышленного комплекса и рыбная продукция - совокупно составляют две трети экспорта региона и неизменно пользуются высоким спросом на азиатских рынках. Несмотря на столь высокую концентрацию, Приморский край поддерживает торгово-экономические связи со 107 странами-партнерами, что неизбежно ставит перед экспортерами вопрос о необходимости дальнейшего расширения географии поставок и поиска новых контрагентов.
"С одной стороны, расширение географии поставок снижает зависимость от одного или нескольких рынков, повышает узнаваемость бренда и потенциально увеличивает выручку. С другой стороны, выстраивание отношений с новым рынком всегда влечет за собой затраты. Наша задача — помочь бизнесу сократить эти издержки за счет мер государственной поддержки, предлагаемых Российским экспортным центром", - уточнил руководитель представительства РЭЦ.
Дробот призвал предпринимателей Приморья активно использовать ресурсы РЭЦ для тестирования новых гипотез и рынков: "Если вы готовы проверить востребованность своей продукции на новых для вас рынках, оценить затраты на сертификацию или установить первые деловые контакты с новой страной, ждем вас на платформе "Мой экспорт" и в представительстве РЭЦ во Владивостоке. Государственная поддержка создана для того, чтобы минимизировать риски и открыть дорогу для смелых экспортных инициатив. Мы готовы сопроводить каждый шаг, чтобы обеспечить успех дальневосточных компаний на мировой арене".
Заместитель руководителя представительства РЭЦ во Владивостоке Анна Лобанова, в свою очередь, выступила на сессии "Новые инструменты и возможности для финансовых операций и международных расчетов" с презентацией возможностей Росэксимбанка.
Форум, который стал важной площадкой для диалога о будущем экономики региона, собрал ведущих экспертов и предпринимателей для совместной выработки стратегий преодоления новых вызовов и определения перспективных направлений роста. Главная цель мероприятия – максимально раскрыть потенциал Приморья и вывести дальневосточный бизнес на новые международные горизонты.
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала