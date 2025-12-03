Рейтинг@Mail.ru
В Приморье отправили в колонию подростка, устроившего смертельное ДТП - РИА Новости, 03.12.2025
04:45 03.12.2025
В Приморье отправили в колонию подростка, устроившего смертельное ДТП
В Приморье отправили в колонию подростка, устроившего смертельное ДТП - РИА Новости, 03.12.2025
В Приморье отправили в колонию подростка, устроившего смертельное ДТП
Подростка, который пьяным устроил ДТП в Приморском крае, отправили в воспитательную колонию на два года и восемь месяцев, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 03.12.2025
происшествия, приморский край, владивосток, хабаровск
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Хабаровск
В Приморье отправили в колонию подростка, устроившего смертельное ДТП

В Приморье отправили в колонию подростка, устроившего пьяным смертельное ДТП

© Фото : Полиция Приморья/TelegramДТП на автодороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток
ДТП на автодороге А-370 Уссури Хабаровск-Владивосток - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
ДТП на автодороге А-370 "Уссури" Хабаровск-Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Подростка, который пьяным устроил ДТП в Приморском крае, отправили в воспитательную колонию на два года и восемь месяцев, сообщает региональная прокуратура.
В начале августа пьяный водитель Nissan Juke без прав ехал со стороны двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Не выдержав безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota Prius, он врезался в него. По данным полиции, четыре человека пострадали и еще один погиб. Как уточняли в прокуратуре, в ДТП пострадали три человека, один погиб.
"В воспитательную колонию отправится 16-летний подросток за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения… Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Подросток 2009 года рождения признан виновным по пунктам "а, в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами).
Приговор не вступил в законную силу.
ПроисшествияПриморский крайВладивостокХабаровск
 
 
Заголовок открываемого материала