В Приморье отправили в колонию подростка, устроившего смертельное ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Подростка, который пьяным устроил ДТП в Приморском крае, отправили в воспитательную колонию на два года и восемь месяцев, сообщает региональная прокуратура.

"В воспитательную колонию отправится 16-летний подросток за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения… Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года", - говорится в сообщении.