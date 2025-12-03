Программа "СВОй бизнес" стала лауреатом международной премии "Мы вместе"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Федеральная программа по предпринимательству "СВОй бизнес" для ветеранов спецоперации, инициаторами и организаторами которой выступают партия "Единая Россия", "Опора" и Корпорация МСП, стала лауреатом международной премии "Мы вместе" в номинации "Герои нашего времени", сообщает пресс-служба института развития.

Инициатива получила общественное признание и вошла в тройку лучших проектов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Премию вручили заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Программа "СВОй бизнес" — это, прежде всего, история про людей и для людей. Для тех, кто всегда вместе со своей страной. Это программа для настоящих героев нашего времени, которые с честью выполнили свой гражданский долг и вернулись к гражданской жизни. И наша общая задача - поддержать их, дать возможность реализовать себя на новом этапе их жизни. Участниками программы уже стали более 700 ветеранов и членов их семей в более чем 30 регионах страны. И у каждого не просто своя бизнес-идея, а желание сделать что-то для людей, чтобы повысить комфорт и качество жизни в родном городе", – сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, координатор партпроекта "Единой России" "Предпринимательство" Альфия Когогина.

Программа "СВОй бизнес" стартовала в марте этого года и направлена на поддержку ветеранов СВО и их членов их семей, желающих открыть свое дело или возобновить предпринимательскую деятельность. В ходе очных недельных интенсивов в регионах страны участники вместе с опытными тренерами и наставниками изучают ключевые юридические и финансовые аспекты ведения бизнеса, а также встречаются с действующими предпринимателями, которые делятся своим опытом.

"Проект "СВОй бизнес" создавался как точка опоры для ветеранов СВО и их семей — возможность получить предпринимательские знания, поддержку наставников и запустить собственное дело. Сегодня мы видим, что участники проходят этот путь с той же стойкостью и ответственностью, которые проявили на фронте. Они были героями там — и становятся героями в бизнесе. Для нас эта награда — подтверждение доверия со стороны ветеранов и высокая оценка работы большой команды. Мы продолжим поддерживать защитников Родины, создавая условия, в которых каждый сможет открыть свое дело и уверенно двигаться дальше", – рассказал президент "Опоры России" Александр Калинин.

Участники программы получают не только необходимые теоретические знания, но и отрабатывают практические навыки, необходимые для решения бизнес-задач. В ходе интенсивов они разрабатывают бизнес-планы, которые впоследствии реализуют при поддержке наставников.

"Программа "СВОй бизнес" объединила не только ветеранов спецоперации, которые хотят открыть свое дело. Она стала важной точкой пересечения для федеральных и региональных властей, бизнес-сообщества и непосредственно участников СВО. С каждым региональным этапом все четче формировался контур мер поддержки, необходимый нашим ветеранам. Так, на старте программы многие участники говорили про необходимость специального социального контракта, и вот с января 2026 года такая инициатива заработает", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что регионы запустили спецпрограммы по микрозаймам со ставками от 1% годовых.

"Мы по линии корпорации вместе с региональными гарантийными организациями начали предоставлять поручительства и гарантии в объеме до 90% для получения банковских кредитов или микрофинансирования. И что важно - мы остаемся со всеми участниками на связи и помогаем им в реализации их проектов", – подчеркнул Исаевич.