Президент РФ Владимир Путин и Анна Плужникова (восьмая слева), получившая награду в номинации "Волонтер года", на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ

Президент РФ Владимир Путин и Анна Плужникова (восьмая слева), получившая награду в номинации "Волонтер года", на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ

В Москве наградили победителей премии "Мы вместе"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Победителей международной премии "Мы вместе" наградили в среду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония награждения прошла в столице на площадке Национального центра "Россия" в рамках пятого юбилейного международного форума гражданского участия "Мы вместе". В ходе мероприятия вручали награды победителям в номинациях в категориях "НКО и проекты", "Личность" и "Компании".

"Символично, что этот год - Год защитника Отечества, год юбилея 80-летия Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. И мы чествуем в душах, кто сумел проложить этот мостик между подвигами прошлого и безграничным мужеством настоящего. Тех, кто помогает нашим защитникам, их близким, кто поддерживает их своим теплом, вниманием, заботой. И это очень ценно", - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ , председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева

В свою очередь руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов поблагодарил участников и всех сограждан, которые поддерживают бойцов СВО. "Это невероятные люди, уже скоро будет четыре года, как все свое свободное время, все свои свободные силы, все свои свободные и далеко не всегда свободные деньги они тратят на то, чтобы помогать, помогать фронту, помогать мирным жителям и передавать туда тепло своего сердца. Это просто невероятно. Спасибо вам огромное", - сказал Кузнецов.

Цивилева и Кузнецов наградили победителя в номинации "Герои нашего времени". Награду вручили представителю проекта "Цех 52" Денису Лукиных из Нижегородской области . Его команда создала производство, которое разрабатывает уникальные вещи для бойцов СВО, которые невозможно найти в магазинах.

Генеральный директор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова и американский актёр, сценарист и кинорежиссер Стивен Сигал вручили награду победителю номинации "Устойчивое будущее". Победителем стал проект "Чистый город - Здоровый ребенок" благотворительного фонда "Обычное дело" из Белгородской области . Участники проекта собирают пластиковые бутылки и контейнеры для сохранения чистоты природы.

"И ребята, которые представлены в сегодняшних номинациях, сделали все возможное для того, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья, участники специальной военной операции, те, кто посвящает свою жизнь пропаганде здорового образа жизни, донорству, и ряду других направлений, делают это так, как делают для себя, может быть, даже лучше. Я хочу искренне вас за это поблагодарить, потому что благодаря таким людям, как вы, страна крепнет", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Голикова вместе с народным артистом России вручила награду победителю в номинации "Код милосердия". В этой номинации одержал победу инклюзивный центр "Тылсым" организации АНО "Добрая Казань". В рамках этого проекта сотрудники организации создали пространство, где вместе общаются дети с особенностями здоровья и ребята без таких ограничений.

Победителя в номинации "Страна возможностей" награждал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин. В этой номинации одержал победу всероссийский просветительский проект "Тотальный диктант - 2025".

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил награду победителю в номинации "Наставник года". Им стал заместитель начальника управления ФГКУ "Социальное управление ФПС №36 МЧС России" Анатолий Замятин. В номинации "Лидеры социальных изменений. Крупный бизнес" одержал победу проект "Автографы Победы" филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция", награду вручила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты " София Малявина.

Кроме того, главный управляющий директор АО " Альфа-Банк Владимир Верхошинский и председатель правления "Движения первых" Артур Орлов наградили Семена Борденюка, представителя волонтерской инициативы "Я помогу, и ты сможешь!" в рамках проекта "Ровесник-ровеснику". Он стал победителем в номинации "Поколение добра".