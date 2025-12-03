В Москве наградили победителей премии "Мы вместе"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Победителей международной премии "Мы вместе" наградили в среду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония награждения прошла в столице на площадке Национального центра "Россия" в рамках пятого юбилейного международного форума гражданского участия "Мы вместе". В ходе мероприятия вручали награды победителям в номинациях в категориях "НКО и проекты", "Личность" и "Компании".
"Символично, что этот год - Год защитника Отечества, год юбилея 80-летия Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. И мы чествуем в душах, кто сумел проложить этот мостик между подвигами прошлого и безграничным мужеством настоящего. Тех, кто помогает нашим защитникам, их близким, кто поддерживает их своим теплом, вниманием, заботой. И это очень ценно", - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
В свою очередь руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов поблагодарил участников и всех сограждан, которые поддерживают бойцов СВО. "Это невероятные люди, уже скоро будет четыре года, как все свое свободное время, все свои свободные силы, все свои свободные и далеко не всегда свободные деньги они тратят на то, чтобы помогать, помогать фронту, помогать мирным жителям и передавать туда тепло своего сердца. Это просто невероятно. Спасибо вам огромное", - сказал Кузнецов.
Цивилева и Кузнецов наградили победителя в номинации "Герои нашего времени". Награду вручили представителю проекта "Цех 52" Денису Лукиных из Нижегородской области. Его команда создала производство, которое разрабатывает уникальные вещи для бойцов СВО, которые невозможно найти в магазинах.
Генеральный директор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова и американский актёр, сценарист и кинорежиссер Стивен Сигал вручили награду победителю номинации "Устойчивое будущее". Победителем стал проект "Чистый город - Здоровый ребенок" благотворительного фонда "Обычное дело" из Белгородской области. Участники проекта собирают пластиковые бутылки и контейнеры для сохранения чистоты природы.
"И ребята, которые представлены в сегодняшних номинациях, сделали все возможное для того, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья, участники специальной военной операции, те, кто посвящает свою жизнь пропаганде здорового образа жизни, донорству, и ряду других направлений, делают это так, как делают для себя, может быть, даже лучше. Я хочу искренне вас за это поблагодарить, потому что благодаря таким людям, как вы, страна крепнет", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова вместе с народным артистом России вручила награду победителю в номинации "Код милосердия". В этой номинации одержал победу инклюзивный центр "Тылсым" организации АНО "Добрая Казань". В рамках этого проекта сотрудники организации создали пространство, где вместе общаются дети с особенностями здоровья и ребята без таких ограничений.
Победителя в номинации "Страна возможностей" награждал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин. В этой номинации одержал победу всероссийский просветительский проект "Тотальный диктант - 2025".
В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручил награду победителю в номинации "Наставник года". Им стал заместитель начальника управления ФГКУ "Социальное управление ФПС №36 МЧС России" Анатолий Замятин. В номинации "Лидеры социальных изменений. Крупный бизнес" одержал победу проект "Автографы Победы" филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция", награду вручила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.
Кроме того, главный управляющий директор АО "Альфа-Банк" Владимир Верхошинский и председатель правления "Движения первых" Артур Орлов наградили Семена Борденюка, представителя волонтерской инициативы "Я помогу, и ты сможешь!" в рамках проекта "Ровесник-ровеснику". Он стал победителем в номинации "Поколение добра".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко наградил в номинации "Лидер НКО" представителя АНО ЦКБ Святителя Алексия, Ярославского государственного медицинского университета Алексея Зарова и волонтера ВДМОД "Волонтерская рота боевого братства" Дмитрия Потапова из Москвы.