В посольстве России прокомментировали сообщения СМИ о базе ВМФ в Судане

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сообщения СМИ о строительстве базы ВМФ России в Судане реанимирует "страшилку" пятилетней давности о присутствии РФ в Красном море, сообщило РИА Новости российское диппредставительство в Судане.
Газета Wall Street Journal в понедельник со ссылкой на источники сообщила, что власти Судана предложили России создать военно-морскую базу на берегу Красного моря. О договоренностях России и Судана создать базу ВМФ РФ известно еще с 2020 года. В ноябре 2025 года посол России в Судане Андрей Черновол сообщил РИА Новости, что создание базы поставлено на паузу.
"Материал Wall Street Journal за неимением новых информационных поводов призван реанимировать "страшилку" пятилетней давности о присутствии России в Красном море", - говорится в сообщении посольства.
В марте прошлого года министр иностранных дел Судана Али Садик Али заявил РИА Новости, что власти Судана не имеют принципиальных возражений против создания базы ВМФ России в стране.
Согласно договоренностям от ноября 2020 года, Судан безвозмездно передает России в пользование часть порта и прилегающей акватории, а максимальная численность личного состава пункта ВМФ в Порт-Судане, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Они будут пользоваться дипломатическим иммунитетом. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей, в том числе и корабли с ядерной силовой установкой. Соглашение было заключено на 25 лет и может автоматически продлеваться каждые десять лет, если ни одна из сторон не подаст уведомление об отказе от участия.