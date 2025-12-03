В посольстве России прокомментировали сообщения СМИ о базе ВМФ в Судане

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сообщения СМИ о строительстве базы ВМФ России в Судане реанимирует "страшилку" пятилетней давности о присутствии РФ в Красном море, сообщило РИА Новости российское диппредставительство в Судане.

Газета Wall Street Journal в понедельник со ссылкой на источники сообщила, что власти Судана предложили России создать военно-морскую базу на берегу Красного моря . О договоренностях России и Судана создать базу ВМФ РФ известно еще с 2020 года. В ноябре 2025 года посол России в Судане Андрей Черновол сообщил РИА Новости, что создание базы поставлено на паузу.

"Материал Wall Street Journal за неимением новых информационных поводов призван реанимировать "страшилку" пятилетней давности о присутствии России в Красном море", - говорится в сообщении посольства.

В марте прошлого года министр иностранных дел Судана Али Садик Али заявил РИА Новости, что власти Судана не имеют принципиальных возражений против создания базы ВМФ России в стране.