Установку 62 комплектов шумовых полос завершили в Подмосковье

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дорожные службы Московской области установили 62 комплекта шумовых полос на региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Мера призвана повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийность в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
"Шумовые полосы обустроили на 43 региональных дорогах перед пешеходными переходами, перекрестками, опасными участками и вблизи населенных пунктов в 23 округах. Работы общим объемом порядка 800 квадратных метров выполнили из белого холодного термопластика – материала, который используется для создания долговечных и устойчивых к внешним воздействиям дорожных разметок", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства отметил, что белый цвет разметки обеспечивает хорошую видимость полос на дороге в различных условиях освещенности.
Шумовые полосы создают акустический и тактильный эффект за счет неровностей на определенном участке дороги. Их задача – привлечь внимание водителя и предупредить о необходимости снизить скорость.
Например, в городском округе Луховицы полосы появились между деревнями Перевицкий Торжок и Буково. Работы также провели на трех участках Егорьевского шоссе: в районе остановки "Новошино", на подъезде к деревне Терехово в Шатуре и у деревни Фильчаково в Егорьевске.
В Павлово-Посадском округе дорогу обезопасили у деревень Назарьево и Стремянниково, а также на подъезде к Носовихинскому шоссе со стороны поселка Мехлесхоза. В Богородском округе полосами оснастили дорогу в деревне Черново и участок от остановки "Хозяйственная база" до остановки "ПСУ-1".
В ведомстве также добавили, что в рамках комплекса мер по безопасности дорожного движения в Подмосковье продолжается строительство более 60 километров новых линий освещения.