В Кузбассе рассказали о семьях подростков, подозреваемых в убийстве женщины - РИА Новости, 03.12.2025
17:24 03.12.2025
В Кузбассе рассказали о семьях подростков, подозреваемых в убийстве женщины
В Кузбассе рассказали о семьях подростков, подозреваемых в убийстве женщины - РИА Новости, 03.12.2025
В Кузбассе рассказали о семьях подростков, подозреваемых в убийстве женщины
Семьи подростков из Кузбасса, подозреваемых в убийстве матери одного из них, считались благополучными, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 03.12.2025
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Семьи подростков из Кузбасса, подозреваемых в убийстве матери одного из них, считались благополучными, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Валентина Богатенко.
Ранее пресс-служба СУСК РФ по региону сообщила, что двое подростков в городе Прокопьевске задержаны по подозрению в убийстве 36-летней женщины, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти женщины ее 14-летней дочери и ее 16-летнего знакомого. Убитую в подвале дома обнаружил сожитель женщины. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подросткам обвинения и избрании меры пресечения.
По данным местных пабликов, девочка решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.
"Для прояснения всех обстоятельств детский омбудсмен Кузбасса находится в тесном контакте с подразделениями по делам несовершеннолетних полиции Кузбасса, прокуратурой региона, министерством образования Кузбасса и администрацией Прокопьевского городского округа. По предварительно полученной информации можно сделать вывод, что семьи считались благополучными: родители трудоустроены, на учёте не состояли, несовершеннолетние характеризуются положительно, занятия в школе посещали регулярно, в поле зрения работников системы профилактики не попадали", – сказала Богатенко.
Она добавила, что у погибшей остался ребенок 2024 года рождения. "В настоящее время он находится с отцом, родители которого также проживают в Прокопьевске. С ним на связи находятся специалисты органов опеки администрации города", – рассказала собеседница агентства.
В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери
23 мая, 20:28
