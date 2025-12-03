https://ria.ru/20251203/podrostki-2059572079.html
В Кузбассе рассказали о семьях подростков, подозреваемых в убийстве женщины
КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Семьи подростков из Кузбасса, подозреваемых в убийстве матери одного из них, считались благополучными, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Валентина Богатенко.
Ранее пресс-служба СУСК РФ
по региону сообщила, что двое подростков в городе Прокопьевске
задержаны по подозрению в убийстве 36-летней женщины, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенных сотрудниками СК
и МВД следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти женщины ее 14-летней дочери и ее 16-летнего знакомого. Убитую в подвале дома обнаружил сожитель женщины. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подросткам обвинения и избрании меры пресечения.
По данным местных пабликов, девочка решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.
"Для прояснения всех обстоятельств детский омбудсмен Кузбасса находится в тесном контакте с подразделениями по делам несовершеннолетних полиции Кузбасса, прокуратурой региона, министерством образования Кузбасса и администрацией Прокопьевского городского округа. По предварительно полученной информации можно сделать вывод, что семьи считались благополучными: родители трудоустроены, на учёте не состояли, несовершеннолетние характеризуются положительно, занятия в школе посещали регулярно, в поле зрения работников системы профилактики не попадали", – сказала Богатенко.
Она добавила, что у погибшей остался ребенок 2024 года рождения. "В настоящее время он находится с отцом, родители которого также проживают в Прокопьевске. С ним на связи находятся специалисты органов опеки администрации города", – рассказала собеседница агентства.