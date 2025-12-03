Наркотики из Молдавии могут попасть в Приднестровье, считает глава ПМР

Лидер ПМР обратил внимание на то, что изъятые в Молдавии наркотики очень сильного действия. По его словам, они от потребления фактически превращают человека в растение.

"Кто эти наркотики будет употреблять? Дети, внуки в Европейском союзе, у нас. Это очень большая проблема. На самом деле создается новая реальность, которой надо противодействовать. Мы должны противостоять этой новой реалии", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.

По данным МВД Молдавии, в 2024 году правоохранители конфисковали в стране 1,5 тонны кокаина и 34 тонны марихуаны - вдвое больше, чем в 2023 году, а также уничтожили 12 килограммов синтетических наркотиков и свыше 13 тысяч кустов марихуаны. За десять месяцев 2025 года изъято более 155 килограммов наркотиков, зафиксировано 1085 преступлений, связанных с ними - на десять преступлений больше, чем за аналогичный период 2024. Согласно официальным данным, число наркоманов в стране достигло 12 032 к концу 2023 года и растет приблизительно на 1000 человек в год.