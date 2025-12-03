Наркотики из Молдавии могут попасть в Приднестровье, считает глава ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Наркотики из Молдавии могут попасть в Приднестровье и страны ЕС, считает глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
МВД Молдавии ранее сообщило, что в ходе проведенной в ноябре транснациональной операции правоохранители ликвидировали четыре подпольные лаборатории по производству амфетамина и метамфетамина: две в Молдавии, по одной - в Польше и Венгрии. Было изъято пять килограммов метамфетамина, 40 килограммов таблеток с эфедрином, сотни килограммов прекурсоров, задержаны 16 человек. По данным молдавской полиции, наркотики поступают в страну с Украины, из Польши и Канады.
"Совсем недавно, буквально на днях, тоже было сообщение о том, что полиция в Молдове задержала крупную партию наркотиков, практически на миллион евро. Это синтетический наркотик, очень опасный. Куда будут направлены эти наркотики? На территорию Молдовы, на территорию Приднестровья, в Европейский союз? Кто их будет потреблять? Это же очень опасно", - сказал Красносельский в ходе встречи со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Ленком.
Лидер ПМР обратил внимание на то, что изъятые в Молдавии наркотики очень сильного действия. По его словам, они от потребления фактически превращают человека в растение.
"Кто эти наркотики будет употреблять? Дети, внуки в Европейском союзе, у нас. Это очень большая проблема. На самом деле создается новая реальность, которой надо противодействовать. Мы должны противостоять этой новой реалии", - отметил Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
По данным МВД Молдавии, в 2024 году правоохранители конфисковали в стране 1,5 тонны кокаина и 34 тонны марихуаны - вдвое больше, чем в 2023 году, а также уничтожили 12 килограммов синтетических наркотиков и свыше 13 тысяч кустов марихуаны. За десять месяцев 2025 года изъято более 155 килограммов наркотиков, зафиксировано 1085 преступлений, связанных с ними - на десять преступлений больше, чем за аналогичный период 2024. Согласно официальным данным, число наркоманов в стране достигло 12 032 к концу 2023 года и растет приблизительно на 1000 человек в год.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.