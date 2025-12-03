Игнатьев выступил за встречу глав Молдавии и ПМР для урегулирования

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Без встречи руководства Молдавии и Приднестровья прогресса в приднестровском урегулировании не будет, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в среду на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
"Приднестровской стороной было отмечено, что без переговоров на высшем уровне руководства сторон, в международном формате "5+2" и между политическими представителями вспомогательный экспертный уровень в условиях дефицита полномочий не даст практических результатов", - сообщила пресс-служба МИД ПМР.
Президент Молдавии Майя Санду за время своего президентства с 2020 года ни разу не встретилась лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
