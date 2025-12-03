Рейтинг@Mail.ru
Игнатьев выступил за встречу глав Молдавии и ПМР для урегулирования
17:52 03.12.2025 (обновлено: 17:53 03.12.2025)
Игнатьев выступил за встречу глав Молдавии и ПМР для урегулирования
Игнатьев выступил за встречу глав Молдавии и ПМР для урегулирования
Без встречи руководства Молдавии и Приднестровья прогресса в приднестровском урегулировании не будет, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской республики... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
виталий игнатьев
майя санду
вадим красносельский
обсе
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, майя санду, вадим красносельский, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев, Майя Санду, Вадим Красносельский, ОБСЕ
Игнатьев выступил за встречу глав Молдавии и ПМР для урегулирования

Игнатьев: без встречи глав Молдавии и ПМР прогресса в урегулировании не будет

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Без встречи руководства Молдавии и Приднестровья прогресса в приднестровском урегулировании не будет, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в среду на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
"Приднестровской стороной было отмечено, что без переговоров на высшем уровне руководства сторон, в международном формате "5+2" и между политическими представителями вспомогательный экспертный уровень в условиях дефицита полномочий не даст практических результатов", - сообщила пресс-служба МИД ПМР.
Президент Молдавии Майя Санду за время своего президентства с 2020 года ни разу не встретилась лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Глава ПМР назвал войну на берегах Днестра недопустимой
10 ноября, 16:29
 
