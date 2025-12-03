Рейтинг@Mail.ru
Иностранная бронетехника не задерживалась в частях ВСУ, рассказал пленный - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 03.12.2025 (обновлено: 19:02 03.12.2025)
Иностранная бронетехника не задерживалась в частях ВСУ, рассказал пленный
Иностранная бронетехника не задерживалась в украинских войсках, а куда-то исчезала, рассказал пленный Сергей Костецкий, некогда служивший водителем в ВСУ.
© Getty Images / Andriy Dubchak/FrontlinerАмериканская бронемашина MaxxPro и турецкая Kirpi во время учений в Житомирской области
Американская бронемашина MaxxPro и турецкая Kirpi во время учений в Житомирской области
© Getty Images / Andriy Dubchak/Frontliner
Американская бронемашина MaxxPro и турецкая Kirpi во время учений в Житомирской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Иностранная бронетехника не задерживалась в украинских войсках, а куда-то исчезала, рассказал пленный Сергей Костецкий, некогда служивший водителем в ВСУ.
"Я пошел в Вооруженные силы в 2018 году, просто как на работу уходил. Служил там себе, ездил — водителем был. Ездил на МАЗе, на Т-5, на КРАЗе, там, по месту. Тогда у меня права забрали, и я только мог ездить по территории части. Иностранная техника появилась уже в 2022 году — это Kirpi, Humvee. И то они не находились на территории части. Они куда-то поразъезжались", — сказал он на видео, опубликованном Минобороны.
Украинские военнослужащие
ВСУ пытаются контратаковать в районе Красноармейска, сообщил командир
Вчера, 05:46
Костецкий признался, что из водителей его перевели в пехоту за пьянство.
По его словам, с 1 сентября он находился в Димитрове, а затем его перевели на позицию в лесопосадке километрах в трех от города. Там он с сослуживцами должен был "сидеть и слушать". Делать это пришлось почти три месяца, хотя они просили провести ротацию.
В середине ноября будущих пленных перевели сначала в сарай у города, а затем в подвал дома в частном секторе, где их впоследствии взяли в плен бойцы 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр".
"В плен меня взяли 16 или 17 числа в Мирнограде, в частном секторе, в подвале. Нас было трое. Нам предложили сдаться. Мы бросили оружие, подняли руки. Я попросил: не стреляйте, мы сдаемся. Подняли руки и вышли. Нас проверили на боеприпасы, карманы проверили, все было чисто. Нас накормили, дали чай горячий, дали сигарет даже. Первую помощь оказали сразу товарищу, который был раненным в ногу", — рассказал Костецкий.
Говоря о ситуации в украинских войсках, он отметил, что там встречаются и наркоманы, бывают случаи, когда командир избивал подчиненных.
"Хочу сказать побратимам, чтобы они сдавались и не боялись. Русский мир — люди здесь хорошие, мирные. Нас не били, не издевались. Нормально даже — кормят нормально. <…> Вообще нормально относятся, люди хорошие. Сдавайтесь и не бойтесь этого. Мое решение было сдаться. Я пацанам сказал: пацаны, сдадимся — больше шансов нам выжить, нас дома семьи ждут", — обратился Костецкий к тем солдатам ВСУ, которые еще не сдались в плен.
Первого декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Красноармейска. Подразделения ВСУ в Димитрове, который составляет с Красноармейском агломерацию, полностью заблокированы, российские войска продолжают их уничтожать.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДимитровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
