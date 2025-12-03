Иностранная бронетехника не задерживалась в частях ВСУ, рассказал пленный

Американская бронемашина MaxxPro и турецкая Kirpi во время учений в Житомирской области. Архивное фото

© Getty Images / Andriy Dubchak/Frontliner Американская бронемашина MaxxPro и турецкая Kirpi во время учений в Житомирской области

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Иностранная бронетехника не задерживалась в украинских войсках, а куда-то исчезала, рассказал пленный Сергей Костецкий, некогда служивший водителем в ВСУ.

"Я пошел в Вооруженные силы в 2018 году, просто как на работу уходил. Служил там себе, ездил — водителем был. Ездил на МАЗе , на Т-5, на КРАЗе, там, по месту. Тогда у меня права забрали, и я только мог ездить по территории части. Иностранная техника появилась уже в 2022 году — это Kirpi, Humvee. И то они не находились на территории части. Они куда-то поразъезжались", — сказал он на видео, опубликованном Минобороны.

Костецкий признался, что из водителей его перевели в пехоту за пьянство.

По его словам, с 1 сентября он находился в Димитрове , а затем его перевели на позицию в лесопосадке километрах в трех от города. Там он с сослуживцами должен был "сидеть и слушать". Делать это пришлось почти три месяца, хотя они просили провести ротацию.

В середине ноября будущих пленных перевели сначала в сарай у города, а затем в подвал дома в частном секторе, где их впоследствии взяли в плен бойцы 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки "Центр".

"В плен меня взяли 16 или 17 числа в Мирнограде , в частном секторе, в подвале. Нас было трое. Нам предложили сдаться. Мы бросили оружие, подняли руки. Я попросил: не стреляйте, мы сдаемся. Подняли руки и вышли. Нас проверили на боеприпасы, карманы проверили, все было чисто. Нас накормили, дали чай горячий, дали сигарет даже. Первую помощь оказали сразу товарищу, который был раненным в ногу", — рассказал Костецкий.

Говоря о ситуации в украинских войсках, он отметил, что там встречаются и наркоманы, бывают случаи, когда командир избивал подчиненных.

"Хочу сказать побратимам, чтобы они сдавались и не боялись. Русский мир — люди здесь хорошие, мирные. Нас не били, не издевались. Нормально даже — кормят нормально. <…> Вообще нормально относятся, люди хорошие. Сдавайтесь и не бойтесь этого. Мое решение было сдаться. Я пацанам сказал: пацаны, сдадимся — больше шансов нам выжить, нас дома семьи ждут", — обратился Костецкий к тем солдатам ВСУ , которые еще не сдались в плен.