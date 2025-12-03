https://ria.ru/20251203/peskov-2059524074.html
Песков прокомментировал заявления Рубио о переговорах по Украине
Песков прокомментировал заявления Рубио о переговорах по Украине
Песков прокомментировал заявления Рубио о переговорах по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова госсекретаря США Марко Рубио о ключевых пунктах спора в переговорах по Украине, — не вброс. РИА Новости, 03.12.2025
Песков прокомментировал заявления Рубио о переговорах по Украине
Песков : слова Рубио о сути спора в переговорах по Украине не являются вбросом